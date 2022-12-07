كولر يحذر لاعبى الأهلى: لا مكان لغير المجتهدين فى التشكيل الأساسى

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، اجتماعا مع لاعبي الفريق قبل ساعات من مواجهة غزل المحلة، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري.

أبدى المدير الفني خلال الجلسة تحفظه على الأداء في مباراتي المقاولون العرب بالكأس وطلائع الجيش في الدوري.

وكشف مصدر مسئول أن كولر أكد أنه لا يعرف سبباً وراء الأداء غير المقنع في المباريات الأخيرة لاسيما مع شكوى البعض من عدم الحصول على فرصة للمشاركة في المباريات، وعند حصوله على الفرصة لا نجد المردود المناسب.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني شدد خلال حديثه على أن أي لاعب يشارك في المباريات فإن ذلك يعود بشكل أساسي إلى الجهد الذي يبذله في التدريبات، ولن يشارك لاعب إلا بمجهوده حتى لو اضطره الأمر إلى تغيير الـ11 لاعباً.

وقال كولر إن البعض يفرط في حق نفسه وفي حق الفريق، وهو أمر لا يسمح بحدوثه، ولا بد أن يكون الجميع على مستوى المسئولية، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات غاية في الصعوبة.

وشدد المدير الفنى على أنه لن يقبل بأي تهاون أو استهتار من أي لاعب، خاصة أن الفترة المقبلة لا تحتمل فقدان نقطة واحدة.

ومن المقررأن يشهد تشكيل الأهلي أمام المحلة عودة محمد عبدالمنعم لخط دفاع الفريق فيما يعود حمدي فتحي لخط وسط الفريق بعد غيابهما خلال المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش.

ويعود أيضا علي معلول للجبهة اليسرى بعد انتظامه في التدريبات خلال الأيام القليلة الماضية عقب عودته من تونس.

ويتجه المدير الفنى نحو الاعتماد على كريم فؤاد وشادى حسين فى الخط الأمامى خلال مباراة المحلة بعد غياب طاهر محمد طاهر للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.