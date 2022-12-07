الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل وأسعار حجز قطعة أرض بنظام التخصيص الفورى إلكترونياً

قطعة أرض
قطعة أرض

أعلنت وزارة الإسكان، عن عدة إجراءات تتمثل فى طرح وحدات سكنية بصورة متتالية، بالإضافة لطرح قطع أراضى فى صورة أكثر من إعلان يتضمن أكثر من فئة، منها ما هو اجتماعى ، ومنها ما هو متميز، ومنها ما هو أكثر تميزا.

وفي السطور التالية نرصد لكم كيفية حجز قطعة أرض فى الأراضى التى أعلنت عنها وزارة الإسكان بنظام التخصيص الفورى كالتالى:

تفاصيل حجز قطعة أرض بنظام التخصيص الفورى

  • يشمل الطرح 305 قطع أراض ومنها 143 قطعة أرض بمحور الأراضى الأكثر تميزاً بمدن (القاهرة الجديدة – 15 مايو – بدر – أسيوط الجديدة – المنصورة الجديدة).
  • يتم الحجز من خلال موقع الهيئة للتسجيل إلكترونياً اضغط هنا.
  • التخصيص سيكون بنظام التخصيص الفورى وليس القرعة العلنية أو الإلكترونية.
  • يبدأ الحجز غدا الخميس الساعة العاشرة صباحا ويستمر الحجز لمدة شهرين.
  • يقوم الراغب فى الحجز بالدخول على الموقع وتحميل كراسة الشروط ومطالعة قطع الأراضى المتاحة.
  • يقوم الراغب فى الحجز بإنشاء حساب جديد واستيفاء البيانات المطلوبة .
  • يقوم الراغب في الحجز باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضى المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).
  • بعد تلك الخطوة يقوم باستكمال باقى إجراءات الحجز ومنها: (إدراج عملة السداد لباقى ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضى الأكثر تميزا - إدراج نسبة الاستكمال لباقى ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضى المميزة والمتوسطة).
  • يتم استخراج استمارة الحجز التى تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز ويتم التوقيع عليها.
  • يتم التوقيع على تعهد يفيد بأنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأى منهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.
  • يتم إرفاق استمارة الحجز والتعهد بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني.
  • يتم إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.
  • الموقع الإلكترونى سيتيح للحاجزين بيان بعدد الراغبين فى حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

أسعار حجز قطعة أرض فى الأراضى

  1. مبلغ جدية الحجز لقطع الأراضى الأكثر تميزا 350 ألف جنيه.
  2. مبلغ جدية الحجز لقطع الأراضى المميزة 100 ألف جنيه .
  3. مبلغ جدية الحجز لقطع الأراضى المتوسطة 25 ألف جنيه .
حجز قطعة أرض كيفية حجز قطعة أرض فى الأراضى الاسكان وزارة الإسكان أسعار حجز قطعة أرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

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