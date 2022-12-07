بيان مصرى أردنى عراقى: التعاون أصبح أكثر إلحاحًا فى ظل التحديات الاقتصادية

أصدرت مصر والأردن والعراق بيانًا مشتركًا، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء اجتماعات وزراء خارجية الدول الثلاث حول آلية التعاون، والذي عقد في العاصمة الأردنية «عمان».

واستضاف أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، نظيريه فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، وسامح شكري، وزير الخارجية، لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل الاستراتيجي في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق.

آليات تنسيق ثلاثية

جاء ذلك- بحسب البيان- في إطار الحرص على توثيق علاقات الشراكة التي تجمع الأردن ومصر والعراق ضمن آلية التعاون الثلاثي بينهما، وانطلاقًا من الرغبة الصادقة لدى الدول الشقيقة الثلاث في تعزيز سبل التعاون وزيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، وبهدف الاستمرار بإرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية الإقليمية، والارتقاء بالجهود المشتركة سعيًا لتحقيق التكامل الاستراتيجي فيما بينهما.

واستعرض وزراء خارجية البلدان الشقيقة الثلاث مجالات التعاون المختلفة، وأكدوا ضرورة العمل على تفعيلها وإنجاز ما تم الاتفاق عليه سابقًا.

وأكد الصفدي وشكري وقوف مصر والأردن الكامل إلى جانب العراق الشقيق ودعم أمنه واستقراره وسيادته ركيزة لأمن واستقرار المنطقة، وقدما التهاني للعراق الشقيق بنجاح العملية السياسية.

ملفات الاجتماعي الثلاثي

وبحث الوزراء عديد قضايا عربية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وأكدوا استمرار العمل والتنسيق والتشاور في جهودهم لحل الأزمات الإقليمية وخدمة القضايا والمصالح العربية، وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة.

واتفق الوزراء على أن يتبع اللقاء اجتماعات قادمة تحضيرًا للقمة الرابعة التي ستستضيفها مصر في إطار آلية التعاون الثلاثي العام المقبل.

كما اتفق الوزراء على إدامة التواصل المؤسسي لمتابعة تنفيذ المشاريع المقدمة وتنسيق الخطوات المستقبلية لإعطائها زخمًا أكبر، خاصةً في ضوء التحديات الاقتصادية التي جعلت من التعاون الممنهج ضرورة أكثر إلحاحًا خدمةً للمصالح المشتركة.