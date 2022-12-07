الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات المنتخبات المتأهلة إلى دور ربع نهائي كأس العالم 2022

جريدة الدستور

مع انتهاء منافسات مرحلة دور الـ 16 في بطولة كأس العالم 2022، وانطلقت منذ 3 ديسمبر واستمرت إلى أمس الموافق الثلاثاء 6 من ديسمبر، وأسفرت كافة نتائجها عن تأهل عدد 8 منتخبات للدور ربع النهائي، ويزداد التساؤل معها حول المنتخبات المتأهلة إلى دور ربع نهائي كأس العالم عبر محرك "جوجل".

المنتخبات المتأهلة إلى دور ربع نهائي كأس العالم 2022

تستعرض "الدستور" في هذا التقرير المنتخبات المتأهلة إلى دور ربع نهائي كأس العالم، دور الـ 8 في كأس العالم 2022.

منتخب هولندا

تأهل الطواحين لدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم عقب الفوز على منتخب أمريكا بحوالي 1/3.

منتخب الأرجنتين

تأهل منتخب التانغو للدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم عقب الفوز على منتخب أستراليا بحوالي 1/2.

منتخب فرنسا

تأهل منتخب الديوك للدور ربع النهائي عقب الفوز على منتخب بولندا بحوالي 1/3.

منتخب إنجلترا

تأهل كافة الأسود الثلاثة للدور ربع النهائي عقب الفوز على منتخب السنغال بحوالي 0/3.

منتخب كرواتيا

تأهل وصيف لبطل العالم بالنسخة الماضية، للدور ربع النهائي في مونديال 2022، عقب الفوز على منتخب اليابان بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والوقت الإضافي للمباراة بالتعادل بحوالي 1/1.

منتخب البرازيل

تأهل منتخب السيليساو للدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بحوالى قيمة 1/4.

منتخب المغرب

تأهل منتخب أسود الأطلس والممثل للعرب الوحيد، للدور ربع النهائي عقب الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والوقت الإضافي ويكون بالتعادل السلبي.

منتخب البرتغال

تأهل منتخب برازيل لأوروبا للدور ربع النهائي في كأس العالم، عقب الفوز على منتخب سويسرا 1/6.

مواعيد مباريات دور الـ 8 من كأس العالم 2022    

منتخب هولندا، منتخب الأرجنتين، منتخب فرنسا، منتخب إنجلترا، منتخب كرواتيا، منتخب البرازيل، منتخب المغرب، منتخب البرتغال

ومن الجدير بالذكر أن سوف تقام مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم في عام 2022، في يومي 9 ديسمبر و10 ديسمبر 2022.

دور ربع نهائي كأس العالم دور ربع نهائي كأس العالم المنتخبات المتأهلة المتأهلة إلى دور ربع نهائي مواعيد مباريات دور الـ 8 المنتخبات المتأهلة إلى دور ربع نهائي

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