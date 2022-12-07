ضبط طالب طعن زميله إثر مشادة كلامية بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط طالب أقدم على إصابة آخر أثناء سيرهما بالشارع إثر مشادة كلامية بينهما، بنطاق مركز ديرب نجم.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم، بوصول "م. ع"، 16 عاما، طالب بالثانوية العامة، مصابا بجرح طعنى بالجانب الأيسر من البطن.

وبالانتقال والفحص، تبيّن من التحريات الأولية حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه "أ م س" 17 سنة عاما طالب بالصف الثالث الثانوى العام خدمات مقيم ذات العنوان، بسبب مشادة بينهما فى الشارع، قام على إثرها الأخير بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض (مطواة).

وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 22616 جنح ديرب نجم لعام 2022، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.