الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتابعان موقف المشروعات المختلفة بالمحافظة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة بالمحافظة (إسكان– مرافق مياه الشرب والصرف الصحى)، والمشروعات التنموية بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، وذلك فى إطار التنسيق المستمر بين الوزارة والمحافظة، بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع المرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وأوضح وزير الإسكان، أنه فى إطار متابعة موقف مشروعات المرافق بمحافظة بورسعيد، تم استعراض أحد المقترحات المتعلقة بمعالجة مياه الصرف الصناعى من خلال منظومة متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص، فى تجميع ورفع ومعالجة مياه الصرف الصناعى، وسيتم استكمال التنسيق بين الشركة ووزارة الإسكان من خلال الجهات التابعة لها فى المحافظة (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركتها التابعة)، وهيئة التنمية الصناعية من أجل الوصول إلى استدامة المنظومة، بما فيها رفع كفاءة الأصول الحالية، كما وجه الوزير، مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتنسيق مع الشركة، لدراسة منظومة الصرف الصناعى بالمدن الجديدة، ومنها على سبيل المثال، مدينة العاشر من رمضان.

من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تحسن منظومة الصرف الصحى بالمحافظة، نتيجة للمشروعات التى تم ويجرى تنفيذها من خلال وزارة الإسكان ممثلة فى قطاع المرافق (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركتها التابعة)، متوجهًا بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومسئولى الوزارة، وقطاع المرافق، على الجهود المبذولة لتنفيذ مختلف المشروعات لأهالى محافظة بورسعيد.

كما شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها فى مدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، حيث يتم حاليًا الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من وحدات الإسكان بالمدينة، وكذا المبانى الخدمية المختلفة، وهو ما سيسهم فى جذب السكان للمدينة.

IMG-20221207-WA0012
IMG-20221207-WA0012
IMG-20221207-WA0011
IMG-20221207-WA0011
اسكان استعراض موقف اسكان الاجتماعى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاجتماعى التنسيق المستمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 7-12-2022

وزير الخارجية: التعاون بين مصر والعراق والأردن نموذج للعمل العربى المشترك

وزير الرى: دلتا النيل من أكثر مناطق العالم التى تتأثر سلبًا بالتغيرات المناخية

ترميم 3 منازل وتجهيز عرائس.. تكليفات للجهات المعنية ضمن اللقاء الجماهيرى بأسوان

أسعار الأسمدة الآزوتية فى الأسواق اليوم الأربعاء

منتدى غاز شرق المتوسط يعقد اجتماعه الوزاري الثامن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات ..وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم في سماء البحرية المصرية

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية