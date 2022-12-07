الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الشباب والرياضة» تستعد لتنفيذ القوافل التعليمية بمطروح للعام العاشر

القوافل التعليمية
القوافل التعليمية

تستعد الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، لتنفيذ القوافل التعليمية بمحافظة مطروح، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة متمثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني.

ويأتي ذلك للعام العاشر على التوالي، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم.. والعمل"، وذلك يومى الخميس والجمعة الموافقين ٨-٩ من شهر ديسمبر الجاري، بالتنسيق مع وزاراتى التربية والتعليم والتنمية المحلية، ووحدة "تصدوا معنا" بوزارة الشباب والرياضة وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى  رئيس مجلس الوزراء.

 وأوضح الدكتور وليد رفاعي، مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، أن القوافل التعليمية يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمطروح برئاسة الدكتور  عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، وسيتم تنفيذها على مدار يومى الخميس والجمعة الموافقين ٨-٩ من شهر ديسمبر الجاري، على أن تكون فاعليات القافلة التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية بمكتبة مصر العامة بمطروح، بالإضافة إلى مدرسة فوكة للتعليم الاساسى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بينما تستضيف قاعة العمد والمشايخ بمطروح طلاب الشهادة الثانوية، بالإضافة إلى قاعة مديرية التربية والتعليم بمطروح، وفقاً للجداول الزمنية. 

تأتي هذه القوافل التعليمية فى إطار سعى وزارة الشباب والرياضة الدائم بالاهتمام بالنشء والشباب فى جميع المجالات وليس على المستوى الرياضى او التثقيفى فقط، بل الاهتمام بمستقبلهم الدراسي والتعليمى أيضاً، ولا سيما أن الأساتذة اعضاء القافلة والقائمين على الشرح هم مقدمي البرامج التعليمية التلفزيونية.

التربية والتعليم الإدارة المركزية المبادرة الرئاسية حياة كريمة طلاب الشهادة الثانوية محافظة مطروح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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