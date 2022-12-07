الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

منها افتتاح النسخة السادسة لصالون أبيض وأسود.. أمسيات فنية وثقافية اليوم

صالون أبيض وأسود
صالون أبيض وأسود

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة السادسة لــ “صالون أبيض وأسود”، والذي يحتضنه مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، ويستمر حتى 21 ديسمبر الجاري.

في سياق متصل، تشهد قاعة طه حسين، بالمركز القومي للترجمة، بمقره الكائن بساحة الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الحادية عشر من صباح اليوم أيضا حفل توقيع ومناقشة، النسخة العربية من كتاب "النقد الثقافي"، والصادرة حديثا عن المركز بحضور مترجم الكتاب هشام زغلول، والكتاب من تأليف فنسنت ليتش يشارك في المناقشة كل من: الدكتور محمد عبدالباري عيد، دكتور سامي سليمان والشاعر علي عطا.

وفي السابعة مساء، وضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري لدار الأوبرا المصرية، يحل الشاعر علاء جانب، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات الصالون، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

تدير الأمسية سامية سلوم ويتخللها فقرة فنية لفرقة الكفافة الاسوانية بقيادة كل من محمد العطواني.

العملات الرقمية وأساسيات الأمن المعلوماتي

وفي الواحدة ظهرا، تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة، محاضرة تحت عنوان “العملات الرقمية وأساسيات الأمن المعلوماتي”، والتي تنظمها لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بالمجلس، ويلقي المحاضرة، المهندس وليد حجاج - خبير وباحث في أمن المعلومات وعضو لجنة الثقافة الرقمية.

كما تحتضن قاعة المجلس الأعلى للثقافة، في السادسة مساء اليوم، ندوة بعنوان “إضاءة على تجربة أوركسترا الأنامل الصغيرة”، والتي تنظمها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس، تدير الندوة دكتورة رشا طموم، ويتحدث فيها دكتور راجي المقدم، قائد ومؤسس أوركسترا الأنامل الصغيرة.

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ وتعقد بالمجلس الأعلى للثقافة أيضا، ندوة بعنوان “نماذج شبابية ناجحة في المجال العام”، والتي تنظمها لجنة الشباب بالمجلس، ويشارك فيها كل من: عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب النائب أحمد قناوي. أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب عبدالمنعم إمام، والنائب محمد عبدالعزيز رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب محمود القط - عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والكاتبة دكتورة منى لملوم الباحثة في الدراسات النفسية، ويدير اللقاء حازم الملاح، أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل، وعضو لجنة الشباب. ذا وتبث جميع الفعاليات، عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بالفيس بوك.

الشخصية التي تثير تعاطف القارئ

كما تحتضن قاعة توفيق الحكيم، مركز الحرية للإبداع، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف مساء اليوم، ورشة جديدة من ورش مبادرة “أكوا” للكتابة الإبداعية. وتعقد ورشة هذا اليوم تحت عنوان “الشخصية التي تثير تعاطف القارئ”، ويتبعها لقاء ثان بعنوان “تطبيقات على كيفية إثارة تعاطف القارئ مع الشخصية الروائية”. ويقدم اللقاء الكاتب دكتور محمد عبد الحميد خليفة.

مناقشة كتاب “أنا محبوبة” بمكتبة القاهرة

وفي الحادية عشر صباحا، تقيم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، ندوة لمناقشة وتوقيع كتاب “أنا محبوبة”، للكاتبة منى منجد، ويناقش الكتاب كلا من: الناقد والمؤرخ الأدبي دكتور محمد سيد عبد التواب، ودكتورة داليا إبراهيم.

يعقبها في الرابعة عصرا، احتفالية كبرى تقيمها مكتبة القاهرة الكبري، باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة، وتشمل فقرات فنية ورياضية. بمشاركة كل من: دكتور محمد عبد الرحمن، فاتن شركس، عبد الرحمن مؤمن، ورضا رمضان.

افتتاح النسخة السادسة لصالون أبيض وأسود مركز الجزيرة للفنون بالزمالك ورشة أكوا مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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