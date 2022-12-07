صبا مبارك: اللهجة الصعيدية فيها سحر وقوة وبتدخل القلب على طول

كشفت الفنانة الأردنية صبا مبارك، تفاصيل دورها في مسلسل "العهد"، والذي عرض عام 2015 من تأليف محمد أمين راضي.

أول مشهد في مسلسل “العهد”

وقالت خال لقائها خلال في حلقة برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: "مسلسل العهد كانت تجربة مختلفة، خاصة أن بداية مشاهدها في العمل كانت عند قيامها بقتل كل حضور الحفل"، مؤكدة أن مشهدها في العمل ظل ترند لمدة 3 أو 4 أيام.

وأضافت، أنها لم تكن تعرف كيف تبدأ دخلتها في المشهد ولكن بدأت بابتسامة وثوانٍ وتمكنت من شخصيتها، مشيرة إلى أن الشخصيات الافتراضية تؤدى أكثر من أن تمثل، لأنها لن تكون ملكة عمرها.

وعن شخصيتها في مسلسل "حكايات بنات"، قالت: "طارق الجنايني، إدانا فرصة لنرتجل وبقينا عارفين بعض ولانخرج عن الشخصية، وزعلت أما الجزء الرابع اتعمل من غيرنا لأنه مشروعنا".

وتابعت: "مسلسل طايع، شخصيتي صعيدية بس هايفة وأنا بحب اللهجة الصعيدي ومش عارفة ليه فيها شيء ساحر وفيها قوة وتدخل القلب على طول وما بيعرفوش يكدبوا لهجة تعطي قوة واندفاع وحرارة".