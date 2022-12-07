الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح مركز التوجيه والإرشاد النفسى بكفر الدوار فى البحيرة (صور)

افتتاح مركز التوجيه
افتتاح مركز التوجيه والإرشاد النفسى بكفر الدوار

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة،  على الدور الكبير الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، وكافة الجمعيات في تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للعديد من فئات المجتمع.

ووجهة الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على الجهود الكبيرة، وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لأطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات الإيوائية، وتقديم كافة خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية  لهم، وتعزيز الصحة النفسية لتلك الفئات لتمكينهم وتطوير مهاراتهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع، أن مركز التوجيه والإرشاد النفسي بالبحيرة الذي تم افتتاحه اليوم يهدف إلى تأهيل وتعديل السلوك النفسي الخاص بأطفال المؤسسات الاجتماعية على مستوى المحافظة، بجانب استقبال بعض الحالات من خارج المحافظة.

 وأشارت إلى أن المركز هو الوحيد بمحافظات الوجه البحري، وهو مسند إلى جمعية على بن أبي طالب بكفر الدوار، وتبلغ مساحة المبنى حوالي 150 ممترًا،  وهو مكون من خمس طوابق عباره عن  الدور الأول علوي ويشمل قاعة الاجتمامات والمطعم والمطبخ,

وأوضحت أن الدور الثاني من المركز مقر الإدارة، وهو مكون من ثلاث حجرات وصالة و حجرة مدير المركز «إداري- حجرة جلسات»، والدور الثالث وهو إقامة البنين ويتكون من ثلاث حجرات وصالة و 2 حمام، والدور الرابع  وهو إقامة البنات ويتكون من ثلاث حجراث وصالة و 2 حمام جمعيها مجهزة للإقامة، ويعمل بالمركز عدد 11 أخصائي اجتماعي و نفسي وإداري، بجانب بعض أساتذة الجامعات.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بالدور الكبير للمركز، والذي يأتي افتتاحة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، والذي يوافق ٥ ديسمبر من كل عام، موجهة الدعوة للجميع للمشاركة في الأعمال الخيرية والعمل المجتمعي الذي يعد أساس الخير والبناء والتنمية.

 

الإحتفال باليوم العالمي الرعاية الاجتماعية والصحية رئيس الوحدة المحلية عضاء مجلسي النواب والشيوخ لدكتورة نيفين القباج لدكتورة نهال بلبع

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