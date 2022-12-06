متحدث «الصحة» يكشف موعد انتهاء الفيروس المخلوى.. وطرق الوقاية منه

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، موعد انتهاء الفيروس التنفسي المخلوي، وقارن بينه وبين فيروس كورونا.

وقال "عبدالغفار" خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، "المذاع عبر فضائية EtC، إن الفيروس التنفسي المخلوي منتشر في المجتمع المصري بأكمله وليس في المدارس فقط، مشيرًا إلى أن هذا الانتشار متكرر الحدوث في فصل الخريف وبداية فصل الشتاء على مستوى العالم، لكن أزمة كورونا خلال العامين الماضيين جعلتنا ننسى ذلك.

وأضاف أن أي موجة فيروسية يكون لها بداية وتصاعد ونهاية، وسينتهي انتشار الفيروس المخلوي بمجرد الدخول في فصل الشتاء.

وتابع: "الفيروس المخلوى ينتشر بشكل سريع ولكن أعراضه مثل البرد ونسب الوفاة بسبب الفيروس ضعيفة جدا بالمقارنة بفيروس كورونا وليس خطرا بالشكل الكبير مثل كوفيد 19، وانتشاره بين الأطفال والكبار والعدوة عادية للغاية ولكنه ليس بالخطر الكبير مثل كورونا".

وناشد الأسر بأهمية زيادة المناعة من خلال التغذية الجيدة وكثرة شرب السوائل والتطهير المستمر للأسطح والأيدي، والتهوية الجيدة وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة مع أهمية الحصول على تطعيم الإنفلونزا للوقاية من الإصابة بالفيروس المخلوي.