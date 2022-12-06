الشوط الأول.. البرتغال يتقدم على سويسرا بهدفى راموس وبيبى

تقدم المنتخب البرتغالي على نظيره السويسري بهدفين نظيفين، في إطار اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

استحوذت سويسرا على الربع ساعة الأولى في اللقاء، وفي أولى هجمات البرتغال الخطرة بالدقيقة 17 سجل جونزالو راموس أول أهداف البرتغال بتسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء بعد صناعة من جواو فيليكس باغتت يان سومر حارس سويسرا.

وفي الدقيقة 21 كاد راموس أن يسجل الهدف الثاني وسدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء، لكنها جاءت سهلة في يد سومر.

وفي الدقيقة 31 أرسل جواو فيليكس عرضية خطيرة، كاد فابيان شار أن يحولها في مرماه بالخطأ لتخرج ركنية.

وضاعف بيبي مدافع البرتغال المخضرم النتيجة لفريقه في الدقيقة 33، برأسية قوية بعدما ارتقى بقوة ووضعها في شباك سومر بعد ركنية برونو فيرنانديز.

وأنقذ دييجو دالوت مرماه من هدف في الدقيقة 37، بعد رأسية فيولر الذي وضعها فوق كوستا.

وفي الدقيقة 42 تصدى سومر لانفراد من جونزالو راموس بطريقة رائعة.

ويجلس كريستيانو رونالدو قائد الفريق على دكة البدلاء لأول مرة في البطولة، كما يقود الهجوم جونزالو راموس مهاجم بنفيكا ويجاوره جواو فيليكس وبيرناردو سيلفا.

تشكيل البرتغال.. رونالدو احتياطيًا.. وفيليكس يقود الهجوم أمام سويسرا

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: دييجو دالوت، روبن دياز، بيبي، رافائيل جيريرو

خط الوسط: كارفيليو، برونو فيرنانديز، أوتافيو

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، جونزالو راموس، جواو فيليكس.