الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. البرتغال يتقدم على سويسرا بهدفى راموس وبيبى

هدف بيبي في سويسرا
هدف بيبي في سويسرا

تقدم المنتخب البرتغالي على نظيره السويسري بهدفين نظيفين، في إطار اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

 

استحوذت سويسرا على الربع ساعة الأولى في اللقاء، وفي أولى هجمات البرتغال الخطرة بالدقيقة 17 سجل جونزالو راموس أول أهداف البرتغال بتسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء بعد صناعة من جواو فيليكس باغتت يان سومر حارس سويسرا.

 

وفي الدقيقة 21 كاد راموس أن يسجل الهدف الثاني وسدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء، لكنها جاءت سهلة في يد سومر.

 

وفي الدقيقة 31 أرسل جواو فيليكس عرضية خطيرة، كاد فابيان شار أن يحولها في مرماه بالخطأ لتخرج ركنية.

 

وضاعف بيبي مدافع البرتغال المخضرم النتيجة لفريقه في الدقيقة 33، برأسية قوية بعدما ارتقى بقوة ووضعها في شباك سومر بعد ركنية برونو فيرنانديز.

 

وأنقذ دييجو دالوت مرماه من هدف في الدقيقة 37، بعد رأسية فيولر الذي وضعها فوق كوستا.

 

وفي الدقيقة 42 تصدى سومر لانفراد من جونزالو راموس بطريقة رائعة.

 

ويجلس كريستيانو رونالدو قائد الفريق على دكة البدلاء لأول مرة في البطولة، كما يقود الهجوم جونزالو راموس مهاجم بنفيكا ويجاوره جواو فيليكس وبيرناردو سيلفا.

 

تشكيل البرتغال.. رونالدو احتياطيًا.. وفيليكس يقود الهجوم أمام سويسرا

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: دييجو دالوت، روبن دياز، بيبي، رافائيل جيريرو

خط الوسط: كارفيليو، برونو فيرنانديز، أوتافيو

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، جونزالو راموس، جواو فيليكس.

البرتغال سويسرا راموس بيبى كأس العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

منتجات التموين تتصدر معرض «فوود أفريكا» للصناعات الغذائية

رفع 85 طن مخلفات وإزالة حالتي تعد على أراضي زراعية بالمنيا (صور)

لسد العجز.. محافظ مطروح يوجه بتكثيف عمل سيارات المياه على مدار الساعة

قصر الأمير محمد على فى المنيل.. هنا الجمال المصرى

خناقة لقاحات كورونا.. سباق موديرنا وبيونتك وفايزر على حقوق براءة الاختراع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية