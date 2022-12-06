الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مصر العامرة ببيوت الله.. افتتاح 1200 مسجد خلال 2022

مساجد الافتتاح
مساجد الافتتاح

حققت وزارة الأوقاف أرقامًا قياسية متعددة في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية، التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف والتي تبلغ خلال هذا العام 1200 مسجد.


وبلغ إجمالي المساجد التي تم افتتاحها في الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 9/ 12/ 2022م 3116 مسجدًا، منها 2712 مسجدًا جديدًا، و404  مساجد صيانة وتطويرًا.
 

وبلغ إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وتطويرها في عهد  الرئيس عبدالفتاح السيسي 9600 مسجد؛ بتكلفة تزيد على عشرة مليارات ومائتي مليون جنيه.

وفي سياق آخر، انطلقت قافلة الواعظات ضمن مبادرة «مفاتح الخير» بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة العصر وسط حفاوة بالغة وإقبال كبير على دروسهن، في إطار سلسلة المبادرات المجتمعية والدعوية التي تطلقها وزارة الأوقاف.

وخلال القافلة، أكدت واعظات الأوقاف أن الأدب والتأدب مع سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقتضي عدم ذكر اسمه- صلى الله عليه وسلم- مجردًا عما يليق به من الوصف بالنبوة والرسالة، فالبخيل من ذكر عنده النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يصل عليه، سواء كان ذلك عند ذكر اسمه -صلى الله عليه وسلم- أو عند سماع ذكره -صلى الله عليه وسلم-أو عند كتابة اسمه -صلى الله عليه وسلم-، وأن من الأدب مع سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم)، وألا نتعامل مع ذكره كما يتعامل بعضنا مع بعض.

 

وزارة الأوقاف إجمالي المساجد مساجد صيانة عدد المساجد صلاة العصر

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وائل لطفي

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