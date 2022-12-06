الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نائب محافظ الإسكندرية تكشف أهم مشروعات «حياة كريمة» في برج العرب

جاكلين عازر
جاكلين عازر

كشفت جاكلين عازر، نائب محافظ الاسكندرية، تفاصيل مبادرة حياة كريمة في منطقة برج العرب بالإسكندرية وأهم المشروعات التي تم تنفيذها.

وقالت خلال حوارها مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إن حياة كريمة ليست مبادرة ولكنها حالة ولا يوجد مؤسسة أو جهة في مصر لا تعمل بها، مشيرة إلى أنه تم اختيار منطقة برج العرب لتكون المرحلة الأولى لحياة كريمة، لأنها بيئة خصبة لتكون امتدادًا عمرانيًا للإسكندرية، كما أنها لا يوجد بها مرافق مخططة للبنية التحتية فيه.

وأضافت: بدأنا بجلسات مع المواطنين في برج العرب القديم، وذلك للوقوف على الخدمات التي يحتاجونها، ويتم تنفيذ 189 مشروع البنية التحتية ومشروعات خدمية بتكلفة تتخطى 3 مليار جنيه، والبنية التحتية فقط مشروعاتها تصل إلى 36 مشروعا.

وتابعت أنه يوجد محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي مقامة على مساحة 15 فدان، مؤكدة أن كل المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة تكون على أراضي تابعة للدولة. 

وأشارت إلى أنه تم إنشاء مركز خدمات للمواطنين وهو نموذج لتقديم كل الخدمات في نقطة واحدة وإنشاء 22 مدرسة، و5 وحدات صحية موزعة و5 نقاط للإسعاف موزعة حسب التوزيع السكاني. 

نائب محافظ الاسكندرية حياة كريمه برج العرب الإسكندرية نقاط للإسعاف

مواد متعلقة

رصف الطرق داخل قرية بهى الدين بمطروح ضمن «حياة كريمة»

منسق «حياة كريمة» بالمنيا: محاور المبادرة كلها تتناغم مع رؤية مصر 2030

محافظ الغربية يتابع مشروعات حياة كريمة في نهطاي وسندبسط (صور)

«حياة كريمة» تعيد الحياة لسكان واحة سيوة بمطروح

منسق حياة كريمة بقنا تكشف جهود المبادرة فى المحافظة «فيديو»

محافظ أسوان يتابع معدلات التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بقرية المنشية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

ننشر أول صور من مسرح جريمة مقتل محامٍ داخل مكتبه بكرداسة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

ملثمون أمطروه بطلقات آلية.. تفاصيل جديدة فى مقتل محام داخل مكتبه بكرداسة

9.2 تريليون دولار إجمالى الدين الخارجى للاقتصادات النامية نهاية 2021

رئيس الوزراء يتابع المشروعات الجارى تنفيذها فى السويس

رئيس البنك الدولى: يجب اتباع نهج لتخفيض الديون على البلدان النامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية