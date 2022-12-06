نائب محافظ الإسكندرية تكشف أهم مشروعات «حياة كريمة» في برج العرب

كشفت جاكلين عازر، نائب محافظ الاسكندرية، تفاصيل مبادرة حياة كريمة في منطقة برج العرب بالإسكندرية وأهم المشروعات التي تم تنفيذها.

وقالت خلال حوارها مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إن حياة كريمة ليست مبادرة ولكنها حالة ولا يوجد مؤسسة أو جهة في مصر لا تعمل بها، مشيرة إلى أنه تم اختيار منطقة برج العرب لتكون المرحلة الأولى لحياة كريمة، لأنها بيئة خصبة لتكون امتدادًا عمرانيًا للإسكندرية، كما أنها لا يوجد بها مرافق مخططة للبنية التحتية فيه.

وأضافت: بدأنا بجلسات مع المواطنين في برج العرب القديم، وذلك للوقوف على الخدمات التي يحتاجونها، ويتم تنفيذ 189 مشروع البنية التحتية ومشروعات خدمية بتكلفة تتخطى 3 مليار جنيه، والبنية التحتية فقط مشروعاتها تصل إلى 36 مشروعا.

وتابعت أنه يوجد محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي مقامة على مساحة 15 فدان، مؤكدة أن كل المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة تكون على أراضي تابعة للدولة.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء مركز خدمات للمواطنين وهو نموذج لتقديم كل الخدمات في نقطة واحدة وإنشاء 22 مدرسة، و5 وحدات صحية موزعة و5 نقاط للإسعاف موزعة حسب التوزيع السكاني.