ننشر أول صور من مسرح جريمة مقتل محامٍ داخل مكتبه بكرداسة

حصل "الدستور" على أول صور من مسرح مقتل محامٍ داخل مكتبه بمدينة أبورواش في كرداسة.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا بسماع دوي إطلاق نار ووجود مصاب داخل مكتب محاماة بمنطقة أبورواش، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على "ب. ح. ب"، 36 سنة، محامٍ مصابًا بطلق ناري بالصدر.

وجرى نقله لمستشفى زايد التخصص لتلقي العلاج ولكنه توفى متأثرًا بإصابته، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.