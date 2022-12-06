«حزب العلكة» و«أنت الشاعر وأنا طيف» يحصدان جوائز ART بمهرجان البحر الأحمر

فاز منذ قليل، مشروع الفيلم اللبناني "حزب العلكة"، المشارك بسوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، بإحدى جوائز قنوات شبكة قنوات راديو وتليفزيون العرب ART بقيمة ٥٠ ألف دولار.

الفيلم كتابة راني نصر وإخراج سماح القاضي، إنتاج ميشيل أيوب، وتدور أحداثه خلال عام ١٩٩٩ حول "وائل" صبي في الثانية عشرة من عمره، تتحطم تخيلاته الطفولية عن السفر عبر الزمن أمام النظام الصارم لأساتذته الذين يعانون من صدمة الحرب الأهلية، فيقرر "وائل" تكوين كتيبة من زملائه للانتقام من نظام مدرستهم الفاسد مستخدمين في ذلك العلكة والطلاء الوردي.

كما فاز مشروع الفيلم السعودي "أنت الشاعر وأنا طيف" بالجائزة الأخرى المقدمة من شبكة قنوات ART وقيمتها أيضًا ٥٠ ألف دولار، والمقدمة لمشروع أفضل فيلم سعودي بسوق المهرجان.

الفيلم كتابة وإخراج سارة مسفر، إنتاج لجين باخشوين، وتدور أحداثه حول "طيف" فتاة عشرينية خريجة إحدى الجامعات، وتعمل في مركز اتصالات لخدمة العملاء، ولكنها شغوفة بكتابة الشعر، وتسعى لإظهار موهبتها، ولكنها تكتشف سرًا يغير حياتها ويجعلها تتشكك بكل ما تعرفه، فتقرر خوض العديد من التجارب بحثًا عن ذاتها الحقيقية.

الجوائز تم منحها لمشروعات الأفلام بناء على مشاورات واجتماعات مكثفة تمت بين فريق الشبكة، حيث قامت بتسليمها السيدة أفنان السراج، المدير التجاري بشبكة راديو وتليفزيون العرب.

وكانت شبكة قنوات راديو وتليفزيون العرب ART قد أعلنت قبل أيام عن مشاركتها بجائزتين قيمة كل منهما ٥٠ ألف دولار لمشروع فيلمين تحت التطوير أو تحت الإنتاج.

جدير بالذكر أن سوق المشاريع يُعتبر الوجهة الأمثل للاطلاع على أحدث المشاريع، التي أنتجها جيل جديد من صنّاع الأفلام المبدعين والواعدين والمخضرمين، على حدًّ سواء. كما يعزز سوق المشاريع من فرص التواصل والربط مع صنّاع الأفلام والممولين من مختلف أنحاء العالم، عبر سلسلة من الاجتماعات الفردية يستكشف من خلالها الأطراف المشاركون آفاق التعاون في المستقبل القادم.