ويجز يتألق فى حفل غنائى ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر بجدة

تألق نجم الهيب هوب المصري ويجز، في حفلٍ موسيقيّ على مسرح الهواء الطلق ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

بينما يستمتع عشّاق الأفلام بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وهو أكبر حدث سينمائي في المنطقة لهذا العام، يُعلن المهرجان عن احتضان نجم الهيب هوب المصري الشهير ويجز ضمن حفل موسيقي حصري يقع في كورنيش جدة الحمراء، غدًا الأربعاء.

ويجز هو فنّان هيب هوب بدأ مسيرته من الإسكندريّة وشقّ طريقه للعالميّة منذ كان في التاسعة عشرة بأغانٍ جذّابة وكلماتٍ صادقة تخاطب القلوب، ويعدّ الآن من أشهر فنّاني الموسيقى العربية المعاصرة.

وقد أطلق المهرجان دورته الثانية اعتبارًا من 1 ديسمبر، على أن يستمر حتى 10 ديسمبر؛ محتضنًا عدّة حفلات موسيقية جنبًا إلى عروض السجّادة الحمراء التي تجمع النجوم والفنّانين من جميع أنحاء العالم.