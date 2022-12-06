إيتو يعتذر بعد التعدى على اليوتيوبر الجزائرى فى كأس العالم

اعتذر صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تصرفه بعد الاعتداء على يوتيوبر جزائري.

وقال إيتو في بيان رسمي: "أنا آسف على ردة فعلي بعد مباراة البرازيل وكوريا، خضت مشاجرة عنيفة مع شخص ربما يكون من الجزائر، أود أن أعتذر عن فقدان أعصابي وردة فعلي التي لا تناسب شخصيتي".

وكشف يوتيوبر جزائري يدعى سعيد ماموني عن تفاصيل تعرضه لاعتداء من قبل صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

وأوضح ماموني أن الاعتداء وقع عقب المباراة التي انتهت بفوز المنتخب البرازيلي على نظيره الكوري الجنوبي 4- 1 مساء أمس الإثنين في استاد 974، ضمن دور الستة عشر ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر.

ونشر ماموني عبر قناته على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو ذكر أنه التقطه خلال تواجده في مركز الشرطة للتقدم ببلاغ ضد إيتو.

وقال ماموني: "حدث شجار بيني وبين إيتو"، وعرض أمام الكاميرا إصابة في مرفقه، مضيفًا أنه تعرض لضربات في الفك والوجه.

وأضاف: "ضربني (إيتو) ومن معه دفعني، لقد صورته فقام بكسر الكاميرا الخاصة بي".

وأوضح سبب انفعال إيتو قائلًا: "كنت أصوره وأنا أسأله عما إذا كانوا قد قدموا رشوة للحكم (الجامبي باكاري) جاساما".

ويتعلق الأمر بالمباراة التي انتهت بفوز الكاميرون على الجزائر في عقر دارها 2 - 1 بعد وقت إضافي في 29 مارس الماضي وحسمت تأهل الكاميرون إلى مونديال قطر، وأداره جاساما.

وقال ماموني في مقطع الفيديو: "أنا الآن في مكتب الشرطة للتحقيق ورفع قضية على إيتو، لقد صورت هذا المقطع أملًا في وصوله إلى أي مسئول جزائري كي يساعدني، رغم أنني متأكد من أن قطر دولة قانون".

وأضاف: "من فضلكم، انشروا الفيديو، كي ألقى المساعدة من الجزائر". وعرض ماموني الكاميرا المكسورة في مقطع الفيديو، مضيفًا: "ضربني أيضًا في صدري وعلى وجهي".