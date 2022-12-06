الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عبد المنعم السيد: المنظمات الدولية بأكملها تشهد بنمو الاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة المصرية تشهد تقدم في كافة القطاعات، حيث ارتفع النمو الاقتصادي المصري بمعدل 5% حتى في تلك الأزمات العالمية، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية بأكملها تشهد بالنمو الاقتصادي المصري.

مشاركة القطاع الخاص  

وأكدت الدكتور عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق من أجل مشاركة القطاع في التنمية، ونتيجة لهذه الجهود التي قامت بها مصر انخفض معدل البطالة بصورة كبيرة.

النمو الاقتصادي المصري  

وأشار إلى أن مصر قامت بحزمة مشروعات كبرى ولدينا 14 مدينة جديدة، ومشروعات بنية تحتية وشبكة طرق تستوعب 11.2 مليون سيارة وكانت تتحمل 7.2 مليون سيارة، معقبا: "يدخل سوق العمل سنويا مليون فرصة عمل ونجحت الدولة في انخفاض معدلات البطالة إلى 7% والتى كانت معدلات البطالة عام 2013 فى حدود 13%، وامتصت جزء كبير من الأيدى العاملة بمصر.

عبد المنعم السيد القاهرة للدراسات الاقتصادية النمو الاقتصادي المصري اليوم دي ام سي

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