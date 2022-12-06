الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفض رشوة مليون جنيه.. محافظ القاهرة يكرم مهندسًا بحى مدينة نصر

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال تكريمه المهندس

كرم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور مسئولى الرقابة الإدارية، المهندس محمد سعد الدين على محمدين، مهندس التنظيم بحى شرق مدينة نصر، على ما قام به من عمل وطنى برفضه رشوة قدرها مليون جنيه لاستكمال أعمال بناء بدون ترخيص بمنطقة الطوب الرملى.

IMG-20221206-WA0076

وتأتى هذه الواقعة استمرارًا لجهود الدولة في مكافحة الفساد وتكريم النماذج الوطنية المخلصة التى تضع المصلحة العليا للوطن قبل مصالحها الخاصة، حيث رفض المهندس الشاب استكمال أعمال البناء فى منطقة الطوب الرملى بمدينة نصر بدون استخراج رخصة استئناف أعمال، ومنع استبدال ٤ رخص سارية برخص ملغاة بالمخالفة للقانون وقام بإبلاغ الرقابة الإدارية بمحاولة المخالفين عرض مبلغ الرشوة عليه لتسهيل مخالفتهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتمت إحالة المتهمين للنيابة العامة.

IMG-20221206-WA0078

وثمّن محافظ القاهرة دور رجال الرقابة الإدارية فى التصدى للعناصر الفاسدة وحرصهم على إبراز النماذج القدوة فى التصدى للفساد.

IMG-20221206-WA0077

ووجه محافظ القاهرة الشكر والتقدير لأسرة المهندس الشاب على حسن تربيتهم لهذا النموذج القدوة لشباب الوطن، مؤكدًا أنه مصدر فخر للعاملين بالمحافظة ولشباب مصر ونموذج ومثل يحتذى به فى حب الوطن وإيثار المصلحة العامة، مؤكدًا أن مصر تفخر دائمًا بأبنائها المخلصين الشرفاء وتضع تحمل مسئولية الوطن أمام أعينهم باعتبار أن الشباب هم عماد المستقبل وبناة الجمهورية الجديدة ودائمًا تحيا مصر بأبنائها الشرفاء الوطنيين المخلصين.

IMG-20221206-WA0079
رشوة قدرها مليون مكافحة الفساد تكريم النماذج الوطنية مصدر فخر للعاملين مهندس يرفض رشوة محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

منتجات التموين تتصدر معرض «فوود أفريكا» للصناعات الغذائية

رفع 85 طن مخلفات وإزالة حالتي تعد على أراضي زراعية بالمنيا (صور)

لسد العجز.. محافظ مطروح يوجه بتكثيف عمل سيارات المياه على مدار الساعة

قصر الأمير محمد على فى المنيل.. هنا الجمال المصرى

تحركات مكثفة للمحامين والمهندسين لإلغاء الفاتورة الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية