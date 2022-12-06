رفض رشوة مليون جنيه.. محافظ القاهرة يكرم مهندسًا بحى مدينة نصر

كرم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور مسئولى الرقابة الإدارية، المهندس محمد سعد الدين على محمدين، مهندس التنظيم بحى شرق مدينة نصر، على ما قام به من عمل وطنى برفضه رشوة قدرها مليون جنيه لاستكمال أعمال بناء بدون ترخيص بمنطقة الطوب الرملى.

وتأتى هذه الواقعة استمرارًا لجهود الدولة في مكافحة الفساد وتكريم النماذج الوطنية المخلصة التى تضع المصلحة العليا للوطن قبل مصالحها الخاصة، حيث رفض المهندس الشاب استكمال أعمال البناء فى منطقة الطوب الرملى بمدينة نصر بدون استخراج رخصة استئناف أعمال، ومنع استبدال ٤ رخص سارية برخص ملغاة بالمخالفة للقانون وقام بإبلاغ الرقابة الإدارية بمحاولة المخالفين عرض مبلغ الرشوة عليه لتسهيل مخالفتهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتمت إحالة المتهمين للنيابة العامة.

وثمّن محافظ القاهرة دور رجال الرقابة الإدارية فى التصدى للعناصر الفاسدة وحرصهم على إبراز النماذج القدوة فى التصدى للفساد.

ووجه محافظ القاهرة الشكر والتقدير لأسرة المهندس الشاب على حسن تربيتهم لهذا النموذج القدوة لشباب الوطن، مؤكدًا أنه مصدر فخر للعاملين بالمحافظة ولشباب مصر ونموذج ومثل يحتذى به فى حب الوطن وإيثار المصلحة العامة، مؤكدًا أن مصر تفخر دائمًا بأبنائها المخلصين الشرفاء وتضع تحمل مسئولية الوطن أمام أعينهم باعتبار أن الشباب هم عماد المستقبل وبناة الجمهورية الجديدة ودائمًا تحيا مصر بأبنائها الشرفاء الوطنيين المخلصين.