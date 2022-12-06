الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رسالة للفتيات.. ماذا قالت ياسمين ضحية العنف ضد المرأة؟ (فيديو)

ياسمين
ياسمين

أعد المجلس القومي للمرأة، فيديو خاص فى إطار حملة الـ 16 يومًا للقضاء على العنف ضد المرأة التى ينظمها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى" خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ١٠ ديسمبر.

وأكد المجلس أن التحرش جريمة يعاقب عليها القانون المصري: “يجب كل بنت تتعرض للتحرش تبقي عارفه إيه هي الإجراءات القانونية السليمة اللى لازم تتبعها عشان تحصل على حقها”.

واستعرض الفيديو حكاية "ياسمين" أحد ضحايا التحرش، وأنها على الرغم من أنها خسرت قضيتها، إلا أنها صممت متسكتش وتكمل مشوارها .

واستقبل مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة  "ياسمين" ، حيث سردت قصتها وأبدت رغبتها فى توعية الفتيات من خلال مكتب الشكاوى وسرد تجربتها حتى لا يقعوا فى الأخطاء التى وقعت فيها ولم تستطيع بسببها الحصول على حقها.

ووجه المجلس رسالة للفتيات قائلاً: “اسمعوا ياسمين ومكتب شكاوى المرأة بالمجلس بيقول لأي بنت بتتعرض للتحرش أو العنف بكافة أشكاله إنه مفتوح لاستقبالكم وهيساعدكم ويدعمكم وهيبقى معاكم خطوة بخطوه لحد ما  تاخدوا حقكم”.

https://drive.google.com/file/d/1-7g63nLrBzEJFYwSic131eYAUGWfxuO4/view

المجلس القومي للمرأة كوني العنف ضد المرأة القانون المصري الإجراءات القانونية ضحايا التحرش

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