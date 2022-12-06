الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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رياضة

الشوط الأول.. المصرى والبنك الأهلى يتعادلان سلبيًا نتيجة وأداء

مروان حمدي خرج مصابًا
مروان حمدي خرج مصابًا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة المصري والبنك الأهلي المقامة باستاد السويس الجديد في افتتاح الأسبوع السادس للدوري الممتاز بالتعادل بدون أهداف بعد أداء متواضع من الفريقين.

جاء الشوط الأول ضعيفا خاليا من الإثارة والمتعة، ورغم أن المصري كان الأكثر سيطرة واستحواذا على الكرة؛ إلا أن الفرص الحقيقية لم تتعد فرصة واحدة لكل فريق من تسديدة فريد شوقي لاعب المصري وخطأ محمود جاد حارس المصري الذي أهدى الكرة لكريم بامبو.

تبادل الفريقان الهجمات في بداية الشوط الأول دون خطورة على المرميين وفي الدقيقة 12 ومن ركلة حرة خارج منطقة الجزاء مرر إلياس الجلاصي الكرة لحسن علي الذي سددها ضعيفة بجوار القائم الأيسر لمرمى محمد أبوجبل حارس البنك الأهلي.. وفي الدقيقة 15 أطلق فريد شوقي لاعب المصري قذيفة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

تأثر أداء البنك الأهلي بسبب قيام حلمي طولان المدير الفني الجديد بتغيير طريقة اللعب الى 3-4-3 والدفع بالثلاثي كريم بامبو وموسى دياوارا ورزاق سيسيه في الخط الأمامي ووضح عدم الانسجام بينهم حتى إن الفريق لم يشكل خطورة على مى المصري سوى مرة واحدة طوال الـ45 دقيقة بسبب خطأ محمود جاد.

في الدقيقة 25 أجرى طارق سليمان المدير الفني للمصري تغييرا اضطراريا بنزول محمد عنتر بدلا من حسن علي الذي أصيب في كرة مشتركة مع أسامة إبراهيم .. وفي الدقيقة 33 مرر عمرو السعداوي كرة عرضية أبعدها دفاع البنك الأهلي ووصلت إلى إيزي إيميكا الذي أطاح بها بعيدا عن المرمى.

في الدقيقة 35 خرج محمود جاد حارس البنك الأهلي لإبعاد كرة طولية لكنه هيأها بطريق الخطأ لكريم بامبو الذي رفض الهدية وسدد الكرة بجوار المرمى الخالي من حارسه.. وفي الدقيقة 42 أجرى طارق سليمان التغيير الثاني وكان اضطراريا أيضا بنزول محمد عبداللطيف جريندو بدلا من مروان حمدي المصاب لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الدوري المصري الممتاز المصرى البنك الأهلي طارق سليمان حلمي طولان

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