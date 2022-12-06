الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس ملوى بالمنيا يتابع أعمال القافلة الطبية فى «المعصرة»

رئيس ملوي يتابع القافلة
رئيس ملوي يتابع القافلة الطبية بقرية المعصرة

تابع اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، أعمال فعاليات مبادرة "أنت الحياة"، والتي تضم عدة فعاليات منها ملتقى توظيفي، بحضور عدد من الشركات ضمن سعي المؤسسة لتغيير واقع الحياة لدي المواطنين.

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تشمل فعاليات المبادرة قوافل طبية لجميع التخصصات، وأنشطة وورش عمل توعوية لصندوق مكافحة الإدمان لطلاب المراحل العمرية المختلفة، وورشًا يومية لمحاضرات التوعية للمجلس القومي للمرأة مع عدد ١٧ ورشة عمل يوميًا لتعليم الحرف للسيدات مقدمة من المجلس القومي للمرأة، وعروضًا مسرحية متعددة.

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وكذلك ورش عمل حرفية للسيدات مقدمة من وزارة الثقافة، اختبارات لمحو الأمية بحضور وفد من الهيئة العامة لمحو الأمية بالقاهرة، وتوزيع الجوائز للمتحررين من الأمية.

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كما تابع "السايس" أعمال القوافل الصحية "قافلة وزارة الصحة للصحة الإنجابية- قافلة الجامعة البريطانية- قافلة إيفا فارما- قافلة جامعة المنيا لتخصصات متعددة"، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرية المعصرة بمركز ملوي.

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المنيا رئيس مركز أعمال القافلة الطبية مبادرة انت الحياة قرية المعصرة بمركز ملوي اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

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وائل لطفي

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