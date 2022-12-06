لجنة المجلس الأعلى للجامعات في زيارة لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات لأعداد تقرير كامل حول الوضع الراهن لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وضمت الدكتور عبد العاطي لاشين نائب رئيس جامعة السويس لشئون الدراسات العليا، والدكتور أشرف محمد أحمد عميد كلية الهندسة جامعة السويس، والدكتور سعيد حامد عبادي عميد كلية الطب جامعة السويس، والدكتور هاني كامل محمد عميد كلية طب الأسنان جامعة السويس، والدكتور حسام الدين مصطفى عطية، وأعضاء الهيئة الهندسية المهندس محمود كارم، والمهندس محمود عبد العزيز.

ورحب الدكتور ناصر مندور، بأعضاء اللجنة، مشيراً إلى أن الجامعة الأهلية تقع على مساحة 121000 متر مسطح بتكلفة تجاوزت 3.8 مليار جنية حيث تم إفتتاحها هذا العام بـ7 كليات تضم 9 برامج دراسية، وألتحق للدراسة بها 1150 طالب، مقدماً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للجامعات الأهلية وخاصة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية التى حظيت بإهتمام خاص من فخامته لتظهر بهذه الصورة المبهرة.

ثم قام رئيس الجامعة بإصطحاب أعضاء اللجنة لمقر الجامعة بمدينة الإسماعيلية الجديدة يرافقة السيده هدى فرج أمين عام الجامعة،و الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، والدكتورة داليا فياض عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة ،والدكتور أحمد أنور وكيل كلية الطب البشري لشئون التعليم والطلاب.

وبالمقر كان في استقبالهم الدكتور إبراهيم القرش، مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور إيهاب لطفى عميد كلية الهندسة ومستشار رئيس الجامعة، ومنسقي البرنامج وأعضاء التدريس بالجامعة.

بدأت الزيارة بتفقد المباني التعليمية والتى تضم 6 مباني بكل مبنى 6 معامل بإجمالي 36 معمل بالإضافة إلى 29 مدرج سعة 150 طالب، وقاعات دراسية سعة 60 طالب.

ثم توجهت اللجنة لتفقد المبنى الإداري للجامعة والذي يشمل مكاتب إدارة الجامعة،وقاعة إجتماعات كبرى، بالإضافة إلى قاعة مجلس الجامعة ،وقاعة لإستقبال الزوار، إلى جانب 146 غرفة إدارية، كما يضم المبني الرئاسي مسرح مجهز بأحدث التقنيات العالمية سعة 380 فرد.

وقام الدكتور ناصر مندور بشرح تفصيلي للنموذج المصغر للشكل النهائي للجامعات "الماكيت" من إعداد إدارة المهندسين العسكرين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي يضم مبنى العلوم الإنسانية و2 مبنى للعلوم الهندسية ،ومبنى للمعامل، و3 مباني للعلوم الطبية.

ثم توجه رئيس الجامعة ومرافقيه لزيارة منطقة الملاعب والتى تضم 8ملاعب (2 قدم خماسي، 2 كرة سلة، 2 كرة طائره،2 تنس) بالإضافة إلى مبنى تغير الملابس، وخزان مياه بسعة 800 متر مكعب.

كما أشاد أعضاء اللجنة بما شهدوه داخل القاعات التعليمية، حيث تابعوا العملية التعليمية لطلاب كلية الطب والتى تتم بنظام تعليمي متميز عن طريق حل المشكلات ،ويتم تقسيم طلاب الدفعة على فصول تعليمية كل مجموعة تناقش مشكلة مع عرض الأهداف التعليمية بالوسائل المختلفة بأحدث التقنيات بنظام problem based learning، كما اشادوا بما عرضه عليهم عمداء الكليات من المنظومات التعليمية المتميزة التي تم إقرارها وتفعيلها لطلاب الجامعة الأهلية في كافة الكليات والبرامج.