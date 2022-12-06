غدًا.. معهد تكنولوجيا المعلومات يُنظم ندوة حول «توفير الطاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات»

ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات iTi التابع لوزارة الاتصالات ندوة مجانية حول "توفير الطاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات" غدا الأربعاء 7 ديسمبر عبر الإنترنت.

وتسلط الندوة الضوء على ماهية مصطلح تكنولوجيا المعلومات المستدامة لتوفير الطاقة، واختيار المسارات الوظيفية ذات الصلة.

كما تتناول الندوة عدة محاور، أهمها تعريف تكنولوجيا المعلومات المستدامة لتوفير الطاقة، والخطوات المتخذة لتصميم بيئة تكنولوجيا المعلومات الخضراء، واستعراض لبعض التطبيقات في هذا المجال.

وتجدُر الإشارة إلى أن معهد تكنولوجيا المعلومات هو الذراع التدريبي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتمثل مهمته في بناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال تقديم مجموعة من البرامج المتخصصة والتدريب الاحترافي.

تُبث الندوة على صفحة المعهد على موقع "فيسبوك" من الساعة السابعة وحتى الثامنة مساءً.