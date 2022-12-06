الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدًا.. معهد تكنولوجيا المعلومات يُنظم ندوة حول «توفير الطاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات»

معهد تكنولوجيا المعلومات
معهد تكنولوجيا المعلومات iTi التابع لوزارة الاتصالات

ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات iTi  التابع لوزارة الاتصالات ندوة مجانية حول "توفير الطاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات" غدا الأربعاء 7 ديسمبر عبر الإنترنت.

وتسلط الندوة الضوء على ماهية مصطلح تكنولوجيا المعلومات المستدامة لتوفير الطاقة، واختيار المسارات الوظيفية ذات الصلة.

كما تتناول الندوة عدة محاور، أهمها تعريف تكنولوجيا المعلومات المستدامة لتوفير الطاقة، والخطوات المتخذة لتصميم بيئة تكنولوجيا المعلومات الخضراء، واستعراض لبعض التطبيقات في هذا المجال.

وتجدُر الإشارة إلى أن معهد تكنولوجيا المعلومات هو الذراع التدريبي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتمثل مهمته في بناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال تقديم مجموعة من البرامج المتخصصة والتدريب الاحترافي.

تُبث الندوة على صفحة المعهد على موقع "فيسبوك" من الساعة السابعة وحتى الثامنة مساءً.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

استقرار المعدن النفيس.. سعر جرام الذهب الان في مصر

رفع 65 طن قمامة ومخلفات بمركز ومدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية

وفد من وزارة التخطيط يزور جامعة أسيوط

محافظ بنى سويف يناقش مع «الأبنية التعليمية» موقف تنفيذ المشروعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية