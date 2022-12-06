الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلاف على جمع الخردة ينتهى بقتل عامل فى قليوب

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عامل خردة، لقيامه بالتعدي على زميله، بسلاح أبيض "كتر"، محدثا إصابته بجرح طعني بالرقبة، والتي تسببت في وفاته بمركز قليوب.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل بقيام عامل خردة، بالتعدي على نجلها بسلاح أبيض "كتر"، وإحداث إصابته بجرح طعني بالرقبة، والتي تسببت في مصرعه.

على الفور انتقل المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "محمود. أ"، 22 سنة، عامل خردة،، بجرح طعني بالرقبة، على يد "ح .ع "، 23 سنة، عامل خردة، باستخدام سلاح أبيض "كتر"، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب الخلاف على جمع الخردة.

تم نقل المصاب لمستشفى المنيل الجامعي بالقاهرة، إلا أنه توفي عقب وصوله وخلال تلقى العلاج اللازم.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مديرية أمن القليوبية عامل خردة زميل مركز قليوب كتر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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