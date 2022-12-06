الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس موظف وشقيقه لقتلهما زوجته والشروع فى قتل آخر بالقليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي، حبس موظف وشقيقه مهندس زراعي ٤٥ يوما على ذمة القضية لقيامهما بقتل زوجة الأول والشروع في قتل شقيقها بعدة طعنات إثر خلافات عائلية ببنها، وحددت المحكمة جلسة الخميس القادم ٨ ديسمبر لنظر الدعوى، كما رفضت المحكمة دفاع المتهمين.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من شرطة النجدة  يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين موظف ومهندس "شقيقين" طرف أول وزوجة الأول وشقيقها طرف ثان بسبب خلافات زوجية وقيام الأول من الطرف الأول بأخذ أبنائه من زوجته وبينهما قضايا عائلية، وعلى إثر ذلك توجهت الزوجة لمقر عمل الزوج وقامت بسبه وشتمه، فقام بالاستعانة بشقيقه المتهم الثاني ونشبت بين الطرفين مشاجرة أسفرت عن مصرع الزوجة، فيما أصيب شقيقها الذي حضر للدفاع عنها بعدة طعنات.

خلافات عائلية خلافات زوجية محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها مديرية أمن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

«حاصلة على رخصة من الغرف التجارية».. القصة الكاملة لحضانة الإسكندرية التى أثارت الجدل

استقرار المعدن النفيس.. سعر جرام الذهب الان في مصر

حبس 6 أشخاص بتهمة الاعتداء على طاقم مستشفى إيتاي البارود

رفع 65 طن قمامة ومخلفات بمركز ومدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية