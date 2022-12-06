حبس موظف وشقيقه لقتلهما زوجته والشروع فى قتل آخر بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي، حبس موظف وشقيقه مهندس زراعي ٤٥ يوما على ذمة القضية لقيامهما بقتل زوجة الأول والشروع في قتل شقيقها بعدة طعنات إثر خلافات عائلية ببنها، وحددت المحكمة جلسة الخميس القادم ٨ ديسمبر لنظر الدعوى، كما رفضت المحكمة دفاع المتهمين.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين موظف ومهندس "شقيقين" طرف أول وزوجة الأول وشقيقها طرف ثان بسبب خلافات زوجية وقيام الأول من الطرف الأول بأخذ أبنائه من زوجته وبينهما قضايا عائلية، وعلى إثر ذلك توجهت الزوجة لمقر عمل الزوج وقامت بسبه وشتمه، فقام بالاستعانة بشقيقه المتهم الثاني ونشبت بين الطرفين مشاجرة أسفرت عن مصرع الزوجة، فيما أصيب شقيقها الذي حضر للدفاع عنها بعدة طعنات.