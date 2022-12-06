الكشكي: الخبرة وحسن السير والسلوك أبرز معايير اختيار المشاركين في الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء عقد أجتماع مساء أمس الأثنين وأستمر لمدة 7 ساعات ، ناقش خلاله وضع المعايير لأختيار الأسماء والشخصيات التي سيتم اختيارها من ضمن المتخصصين وذوى الخبرات المشاركة في الجلسات النقاشية للحوار الوطني والتي ستنطلق خلال الأيام القادمة.

وأكد عضو مجلس الأمناء في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن من شروط وضوابط اختيار الشخصيات العامة المدعوة للمشاركة بالحوار الوطني، ضرورة حسن السير والسلوك بالعمل السياسي والمجتمعي، إضافة إلى تمتعهم بخبرات كبرى من شأنها وضع رؤية منهجية تتبناها الدولة في سياساتها المستقبلية التي من شأنها حل المشكلات التي تشملها محاور الحوار الوطني.