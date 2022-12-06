أحلام تحيى حفلًا ضخمًا بمشاركة 5 مطربات فى الرياض 21 ديسمبر

تحيي النجمة الإماراتية أحلام حفلاً غنائياً ضخماً في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء 21 ديسمبر، وذلك ضمن حفلات موسم الرياض للاحتفال بنهاية عام 2022 واستقبال العام الجديد 2023.

وتحيي أحلام الحفل الذي يعد الأضخم والأكبر ضمن حفلات موسم الرياض برفقة عدد من نجمات الغناء في مصر والعالم العربي وعلى رأسهن أنغام وأصالة وأمنية أبوطالب.

ومن المقرر أن تعلن الشركة المنظمة للحفل عن جميع تفاصيله خلال أيام بالإضافة إلى طرح التذاكر عبر أحد التطبيقات الإلكترونية تحت عدد من الفئات المختلفة.

أحلام كانت قد أحيت حفلاً غنائياً ضخماً يوم 23 سبتمبر الماضي، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ92، في مدينة الرياض على مسرح أبوبكر سالم.

وبدأت أحلام الحفل على أنغام أغنية «لا هنت يا عز السعودي»، ثم قدمت مجموعة من أجمل أغانيها ومنها راس قمة، تسولف عبرتي، الله يرحمه، ومستغرب، وتمرد، ومثير، ويلازمني خيالك.