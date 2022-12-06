تحرير 108 محاضر وغلق وتشميع منشأة وغرامات فورية بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتنفيذا لذلك، شن حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والمحلات، وإزالة الإشغالات والتعديات استهدفت الحملة منطقة عزبة سعد والحضرة ومحور المحمودية، حيث تم المرور على شارع الجواهر وشارع الأمير حسن بمنطقة الحضرة وشارع البرت الأول بسموحة ومنطقة عزبة سعد ومحور المحمودية، وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضرا متنوعا وإعدام كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 61 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ11 ألف جنيه.

وقام حى المنتزة أول بإشراف اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية شملت الحملة شارع مسجد الصداقه، وأسفرت الحمله عن تحرير 11 محضرا متنوعا و7 إنذارات قوي عامله وأمن صناعي وفرض غرامات فورية تقدر بـ10 آلاف جنيه.

ونفذ حى المنتزة ثان بقيادة هدى أبوكليلة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والتفتيش على المحال التجارية للتأكد من ضبط الاسعار استهدفت مناطق طوسون، المندرة قبلي، العصافرة قبلي وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأة وتحرير 37 محضر متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 20 الف جينه والتحفظ على 60 حالة إشغال متنوع.

وواصل مركز ومدينة برج العرب حملاته برئاسة اللواء علاء يوسف للتفتيش على المنشأت التجارية والتى استهدفت برج العرب القديم تحرير 3 محاضر بيئة وفرض غرامات فورية تقدر ب 12 ألف جنيه.

وشهد حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة للتفتيش علي المنشآت التجارية للتأكد من ضبط الأسعار شملت شوارع سوتير ومتفرعاته واسفرت الحمله عن تحرير عدد 32 محضرا متنوعا و6 إنذارات، وفرض غرامات فورية تقدر بـ24 ألف جنيه وضبط 160 حالة إشغال متنوع و60 حاجزا جديدا.