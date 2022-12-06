برلمانى يطالب بالنظر بجدية لرؤية الحكومة فى توطين صناعة السيارات

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لا بد من الإشارة لتوجيهات الرئيس السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها على الاستيراد، مؤكدًا أن هذا القرار يؤكد الحرص على التعامل الجاد مع المستثمرين بالمناطق الصناعية.

وأضاف قريطم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تعتبر بمثابة مواجهة مع المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، في إطار ممارسة المجلس لدوره الرقابي، علي ضرورة النظر بجدية لرؤية الحكومة فى توطين صناعة السيارات، وماذا ستقدم الحكومة من دعم لتوطين الصناعة.

وطالب قريطم بتشكيل لجنة تتعاون مع الوزراء لتحديث المصانع القائمة فى مصر حتى لا نجدها فى يوم ما غير منتجة، وهناك مصانع أخرى حلت محلها.

وشدد قريطم، علي ضرورة الحفاظ على العمالة القائمة والصناعة الوطنية من أجل تحقيق منافسة عالميًا، مشيرًا إلى ضرورة دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة، قائلًا: «أي مستثمر لا بد أن يرى استقرار السوق المصرية والمستثمر الصغير على وجد التحديد».

وأكد قريطم، على ضرورة النظر إلى المنطقة الصناعية بالبحيرة، حيث يتم تقدير غرامات جزافية على بعض المصانع التي كانت خالية من كل شيء وأصبحت عامرة.

فيما وجه النائب محمد عبدالحكيم أبوزيد، عضو مجلس النواب، الدعوة لوزير الصناعة، لزيارة محافظة المنيا، للتعرف على القدرات التي تتمتع بها المنيا لإقامة مصانع بها، لاسيما أنها من المحافظات المحرومة من التوسع في القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الصناعة والتجارة، المهندس أحمد سمير.

وطالب النائب بضرورة كشف خطة الحكومة بشأن إجراءات تشغيل المصانع المتوقفة بمحافظة المنيا، وعلى مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج التي كنا نتباهى بها أمام العالم.

وشدد أبوزيد على ضرورة إنشاء مصانع جديدة لدعم المنتج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، قائلًا: "هناك حملة ماجستير ودكتوراه يشتغلوا عمال، وعلينا استغلال هذه الطاقات".

وكشف عضو مجلس النواب عن أن محافظة المنيا بها مساحات شاسعة صالحة لإنشاء مدن صناعية، لافتًا إلى مدينة ملوي الجديدة، حيث تم بناء عمارات سكنية إلا أنه حتى الآن لا أحد يعلم موقفها.

ولفت النائب إلى أنه كان مقررًا إنشاء منطقة صناعية في مدينة ملوي، إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء عملي، مطالبًا بضرورة التحرك واتخاذ اللازم بشأنها.