خبير تربوي يحلل أهمية وجود الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، واستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، اهمية عودة الاسئلة المقالية فى امتحانات الثانوية العامة 2022/2023.

وقال الخبير التربوي، أن أسئلة الاختيار من متعدد لا يمكن أن تقيس الإبداع لدي الطالب، بينما تقيسه الأسئلة المقالية فقط، حيث يعتمد الإبداع دائما على وضع أو توصل الطالب إلى إجابات غير محددة سلفا وغير متفق عليها وهو ما يسمى في علم النفس المعرفي بقدرات التفكير التباعدي، وهو ما لا يمكن تحقيقه من خلال أسئلة الاختيار من متعدد التي تعتمد علي تقديم أربعة بدائل للطالب ثم يختار من بينها بديلا واحدا فقط (وهو الإجابة المعروفة والمحددة مسبقا في نموذج الإجابة) وبالتالي من المستحيل أن تقيس تلك الأسئلة الإبداع لاعتمادها على التفكير التقاربي ( والذي فيه تكون الاجابة المطلوبة معروفة مسبقا)

وأضاف الخبير التربوي، أنه يمكن أن تقيس أسئلة المقال بصفة عامة والمقال الطويل بصفة خاصة الإبداع، حيث تقيس بعض الأسئلة المقالية قدرة الطالب على التوصل إلى إجابات غير محددة مسبقا وغير معروفة بالنسبة للمصحح (وهذا ما أثار مشكلة تصحيح الاسئلة المقالية، وبالتالي كان التفكير في وضع قواعد التصحيح rubricsوالتي تعني قواعد التصحيح وليست نماذج الإجابة والتي يمكن من خلالها تصحيح إجابات الطلاب على نفس السؤال المقالي مهما اختلفت اجاباتهم، لدرجة أنه يمكن أن يحصل طالبان على الدرجة النهائية في نفس السؤال رغم اختلاف تفاصيل اجابتهما بنسبة ١٠٠% في ضوء قياس هذا السؤال للإبداع.

وشدد شوقي على أن هذا يعني أنه يمكن أن تقيس أسئلة الامتحان في الصفوف الدراسية الإبداع لدى الطلاب، على أن يتم قياس الإبداع بدرجة أكبر مع الارتقاء في الصفوف الدراسية الأعلي مثل الثانوية العامة، وتابع أن تتضمن مستويات الأهداف التعليمية التي تسعي الأسئلة الامتحانية إلي قياسها لدي الطلاب مستويات عليا مثل مستوي التركيب (والذي يعتمد علي قدرة الطالب على الوصول إلى معلومات جديدة غير موجودة في المقرر من خلال تجميعه ذهنيا للمعلومات المتفرقة الموجودة في المنهج والمتصلة بفكرة ما) وكذلك مثل مستوى التقويم والذي يقيس قدرة الطالب علي إصدار أحكام علي بعض المشكلات أو على بعض النظريات الموجودة في المنهج مع تقديمه الأدلة على صياغة حكمه، ومن ثم قد يصل طالبان إلى حكمين متناقضين في قضية ما ولكنهما صحيحان في ضوء تقديمهم الأدلة على أحكامهما، وبالتالي يتم منحهما الدرجة كاملة، وبصفة عامة يمكن أن توضع الأسئلة التي تقيس الإبداع في كل المواد الدراسية ومثال لها في اللغات التعبير، البلاغة، وقطعة الفهم.