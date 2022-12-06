روسيا تنفى وجود خطط لإجراء محادثات بين بوتين وماكرون

نفى يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشئون الدولية، الثلاثاء، وجود تخطيط لإجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الوقت الحالي.

وقال أوشاكوف فى تصريحات صحفية اليوم، ردا على سؤال حول إمكانية اتصال بين الرئيسين: "ليس بعد"، وفقا لما نقلته وكالة تاس.

وأشار أوشاكوف إلى أن الرئيس الفرنسى يتحدث كثيرا عن ذلك، وأنه يريد الحفاظ على الاتصال والحوار مع بوتين، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوات محددة في هذا الاتجاه.

ماكرون: هناك اتصالات مباشرة مع بوتين والمفاوضات الحل الوحيد للأزمة الأوكرانية

والإثنين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن نهاية النزاع في أوكرانيا، والسبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو من خلال المفاوضات.

وأضاف ماكرون: "لا أرى خيارات عسكرية"، وأكد على أن "الأوكرانيين يجب أن يتخذوا القرار بهذا الشأن"، مشيرًا إلى أنه يحافظ على اتصالات مباشرة بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ماكاروف، في مقابلة مع قناة "سي. بي. إس" الأمريكية: "أحافظ على مناقشات منتظمة واتصال مباشر مع الرئيس بوتين، لأنني أعتقد أن أفضل طريقة لاستئناف التفاعل هي الحفاظ على قناة الاتصال المباشرة هذه"، وشدد ماكرون على أنه في مثل هذه الحالة، تبقى "العزلة هي الأسوأ".

وردًا على سؤال حول هل تجري محادثات غير رسمية مع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا، أجاب ماكرون بالنفي: "أنا لا أشارك أبدًا في العمليات غير الرسمية، وأتحمل دائمًا المسئولية عن أفعالي. في كل مرة تحدثت فيها مع الرئيس بوتين، يتم الإعلان عن ذلك".

وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن التوقيع على أي وثائق واتفاقيات مع روسيا مهما كانت لا يمكن أن يؤدي إلى وقف الأعمال القتالية.

وأضاف "زيلينسكي"، فى كلمة له عبر الفيديو تناقلتها وسائل الإعلام، أن موسكو ستنتهك لاحقًا في المحصلة كل الوعود التي قدمتها، وذكر بمذكرة بودابست، التي منحت ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد التخلي عن الأسلحة النووية، بحسب "روسيا اليوم".