الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 56 طن سلع مدعمة محجوبة فى السوق

جريدة الدستور

شنت شرطة التموين، اليوم الثلاثاء؛ حملة لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى.

أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 674 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 755 طن مواد غذائية وغير غذائية .

وفى مجالى حجب السلع الإستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 56 طنا.

وفى مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمى للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 628 طنا.

وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 61 طنا.

وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 912 قضية من بينها 260 قضية "خبز ناقص الوزن" و241 قضية "خبز غير مطابق للمواصفات".

السوق سلع مدعمة محجوبة

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وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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