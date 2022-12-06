الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أودت بحياة 8 أطفال في بريطانيا.. أبرز المعلومات عن «بكتيريا Strep A»

عدوى بيكترية
عدوى بيكترية

تسبب  بكتيريا "Strep A" في وفاة 8 أطفال في جميع أنحاء المملكة المتحدة وسط ارتفاع حالات المرض المرتبطة بالعدوى البكتيرية.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إن الإصابات أعلى بخمس مرات من المتوسط، وأصبح طفل في المدرسة الابتدائية ثامن طفل يموت بسبب المرض مؤخرًا

- ما هو "Strep A"؟

 وبكتيريا "Strep A" هي مجموعة من البكتيريا التي يمكن أن تسبب التهابات الجلد، والأنسجة الرخوة والجهاز التنفسي ، والتي يتم علاجها بالمضادات الحيوية، عادة ما يكون المرض الذي تسببه البكتيريا خفيفًا، لكن العدوى يمكن أن تصبح خطيرة.

يمكن لبكتيريا  "Strep A"" أن تستعمر الحلق، مما يؤدي إلى عدوى تسمى التهاب الحلق، وهي مؤلمة ويمكن أن تخلق بقعًا حمراء في المنطقة الخلفية لسقف الفم، وبقع بيضاء أو خطوط صديد على اللوزتين، وتشمل الأعراض الأخرى الحمى والصداع والطفح الجلدي.

-  أعراضها وأضرارها

- يمكن أن تؤدي العدوى البكتيرية أيضًا إلى مرض آخر يسمى الحمى القرمزية، والذي يبدأ بارتفاع درجة الحرارة والتهاب الحلق وتورم الغدد.

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- يظهر الطفح الجلدي، بعد 12 إلى 48 ساعة على الصدر والبطن، يمكن أن يبدو اللسان أيضًا أحمر فاتحًا مثل الفراولة.

- يمكن أن تسبب Strep A أيضًا عدوى جلدية تسمى القوباء، والتي تبدأ بقروح حمراء مثيرة للحكة تنفتح ويتسرب منها القيح لبضعة أيام قبل أن تتقشر.

- تشمل الأعراض الحمى والقشعريرة وآلام العضلات والغثيان والقيء وانخفاض ضغط الدم وسرعة دقات القلب وسرعة التنفس وفشل الأعضاء.


- ما هي العلامات التحذيرية لتفاقم العدوى؟


قال الخبراء إنه إذا تدهورت صحة الطفل إلى درجة أنه لا يأكل ولا يشرب ويصبح مسطحًا وخاملاً، يجب على الوالدين استشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن.

يعتقد العلماء أن الأسباب مختلطة، قالت الدكتورة سوزان هوبكنز كبيرة مستشاري وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة لبي بي سي راديو، "أولاً، أعتقد أننا نشهد الكثير من العدوى الفيروسية تنتشر في الوقت الحالي ويمكن أن تأتي هذه العدوى البكتيرية كإضافة ".

"ثانيًا عدنا إلى الاختلاط الاجتماعي الطبيعي وأنماط الأمراض التي نراها في الأشهر الأخيرة غير متزامنة مع المواسم العادية حيث يختلط الناس معًا ويتحركون وينقلون العدوى".

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