الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الإسكوا» تنظم اجتماعا حول المعادن ودورها في التحول نحو الطاقة

الاسكوا
الاسكوا

تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»،اليوم الثلاثاء، اجتماع فريق الخبراء حول المعادن والمواد الخام دعماً للتحول في مجال الطاقة، وذلك في إطار عملها على الصناعات الاستخراجية كمحرك للتنمية المستدامة في المنطقة العربيّة، وفي إطار عمل المنتدى الدولي للطاقة من أجل التنمية المستدامة.

ويجتمع فريق الخبراء لجمع الآراء حول دور المعادن والمواد الخام في تحقيق التحول في مجال الطاقة، كما يناقش المجتمعون التحديات الرئيسية والفرص المحتملة لتطوير قطاع تعدين مستدام في المنطقة العربية.

وتدرج حصيلة الاجتماع في ورقة فنية تعمل الإسكوا على إعدادها حول دور المعادن والمواد الخام في دعم التحول في مجال الطاقة في المنطقة العربية، ومن المقرّر نشرها في عام 2023.

وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، أن للمعادن الأساسية دور في التحول إلى الطاقة النظيفة ودور أساسي في تقنيات الطاقة النظيفة وفي تحقيق الهدفين 7 و13 من أهداف التنمية المستدامة، ويُساهم التعدين بشكل غير مباشر في تحقيق الأهداف 3 و5 و8 و12 و15 في السياقات الوطنية.

الامم المتحدة آسيا الإسكوا المعادن المواد الخام

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

الطن يبدأ من 20300 جنيه.. أسعار الحديد في الأسواق اليوم

سرعة زائدة ورعونة.. طفل يقود سيارة ويدهس 3 طالبات بالجيزة

أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

إصابة طالب ثانوي بطعنة في البطن خلال مشاجرة بين الطلاب بمدرسة ثانوية بالشرقية

وزير الإسكان يعلن عن طرح قطع أراضٍ سكنية صغيرة للأفراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات