«الإسكوا» تنظم اجتماعا حول المعادن ودورها في التحول نحو الطاقة

تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»،اليوم الثلاثاء، اجتماع فريق الخبراء حول المعادن والمواد الخام دعماً للتحول في مجال الطاقة، وذلك في إطار عملها على الصناعات الاستخراجية كمحرك للتنمية المستدامة في المنطقة العربيّة، وفي إطار عمل المنتدى الدولي للطاقة من أجل التنمية المستدامة.

ويجتمع فريق الخبراء لجمع الآراء حول دور المعادن والمواد الخام في تحقيق التحول في مجال الطاقة، كما يناقش المجتمعون التحديات الرئيسية والفرص المحتملة لتطوير قطاع تعدين مستدام في المنطقة العربية.

وتدرج حصيلة الاجتماع في ورقة فنية تعمل الإسكوا على إعدادها حول دور المعادن والمواد الخام في دعم التحول في مجال الطاقة في المنطقة العربية، ومن المقرّر نشرها في عام 2023.

وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، أن للمعادن الأساسية دور في التحول إلى الطاقة النظيفة ودور أساسي في تقنيات الطاقة النظيفة وفي تحقيق الهدفين 7 و13 من أهداف التنمية المستدامة، ويُساهم التعدين بشكل غير مباشر في تحقيق الأهداف 3 و5 و8 و12 و15 في السياقات الوطنية.