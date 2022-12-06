أحمد أمين يعقد جلسات عمل مكثفة لأجل «صفارة»

بدأ الفنان أحمد أمين جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة لمسلسله الدرامي الجديد “صفارة” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

ويجري أحمد أمين اجتماعات شبه يومية مع المخرج علاء إسماعيل للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل وترشيح النجوم المشاركين في بطولة المسلسل، كما بدأ المخرج معاينة أماكن التصوير المختلفة لتحديد موعد نهائي للتصوير والمنتظر أن يكون شهر يناير المقبل.

وكان اليوتيوبر أحمد الغندور، مقدم برنامج "الدحيح"، قد تعاقد منذ أيام على المشاركة في بطولة المسلسل.

مسلسل "صفارة" المقرر عرضه في رمضان المقبل، كان يحمل في البداية اسم “3 دقايق” وهو من إنتاج “أروما استديوز وميديا هاب سعدي جوهر”، ومن إخراج علاء إسماعيل.