الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فرص سقوط أمطار.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم

امطار
امطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مائلة للبرودة فى الصباح الباكر لطيفة نهارا على شمال البلاد حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

كما تظهر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا خريفيا مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪، وأمطار خفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة بنسبة حدوث 30٪.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

وكانت قد تعرضت الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء لأمطار متوسطة وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وزيادة في سرعة الرياح، لم تؤثر على حركة سير المشاه والسيارات وذهاب الموظفين لأعمالهم أو الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة.

وأكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف على اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة حالة الطقس السيئ ورفع حالة الطوارئ وتلقي أي بلاغات لضمان سرعة الانتقال لكسح وإزالة أي تجمعات لمياه الأمطار وتحقيق سيولة الحركة.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، في تصريح له، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات والدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها وتطهير "الشنايش" لمنع تراكمها.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

الاقمار الصناعية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد أمطار خفيفة السواحل الشمالية القاهرة الكبرى

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وائل لطفي

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