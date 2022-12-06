محافظ القليوبية يتابع الحملة القومية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لطلبة المدارس من المرحلة الابتدائية بمدرسة مصطفى كامل التجريبية بمدينة بنها والتي يتم خلالها فحص نسبة الهيموجلبين فى الدم وقياس الطول ووزن الطفل ومؤشر كتلة الجسم للتلاميذ المستهدفين من الحملة.

وأكد محافظ القليوبية أن الحملة تبدأ اليوم الثلاثاء الموافق السادس من ديسمبر للعام ٢٠٢٢م، وتشمل المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة عربي ولغات والدولية والتربية الخاصة والتعليم الأزهري بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة التربية والتعليم، وتستهدف عدد (٨٧٠) ألف تلميذ بمدن بنها وشبرا والخانكه، وقد تم البدء خلال الفصل الداسي الاول بالصف الاول الابتدائي لعدد 69 الف (حضر) و76 الف للريف باجمالى 145 الف تلميذ وتلميذة( عام وازهر) وسيتم خلال الفصل الدراسي الثانى استكمال الفحص لباقي الصفوف الدراسية وذلك حتى الصف السادس الابتدائي.

وشدد المحافظ على مراعاة الدقة فى أخذ العينات ونتائج التحاليل والتسجيل الدقيق للنتائج على التلاميذ موجها بالتنسيق الكامل بين رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، ومديريتي التربية والتعليم، والصحة وهيئة التأمين الصحي، لتوفير الإمكانيات اللازمة لنجاح الحملة وتذليل جميع العقبات أمام تنفيذ المبادرة للوصول إلى العدد المستهدف بجميع المدارس بالمرحلة الإبتدائية بنطاق المحافظة.

ولفت إلى أهمية دور الأخصائيين الاجتماعيين في توعية الطلاب وأولياء أمورهم بأهمية المسح الطبي لتحديد إجراءات وطرق العلاج، كما أكد ضرورة تضافر كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لغرس قيم الولاء والإنتماء وحب الوطن لدى الطلاب.

وأوضح الدكتور اسامة فودة مدير التأمين الصحى بالقليوبية، أنه يتم متابعة الحملة الميدانية على أرض الواقع للإطمئنان على سير العمل ومدى جاهزية الفرق الطبية المشاركة بالحملة لافتاً إلى أنه فى حالة اكتشاف أى إصابات بين التلاميذ يتم إحالتهم إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحى لتلقى العلاج بالمجان، كما صرح إلى أنه تم تجهيز الفرق الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات والكشف على طلاب المدارس، مؤكداً أنه تم تدريب المشاركين فى الحملة على الإستخدام الأمثل للأجهزة من أجل ضمان جودة دقيقة من النتائج.