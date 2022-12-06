في عيد ميلادها.. محطات في حياة شريهان ملكة الفوازير

تحتفل اليوم، أيقونة الاستعراض والفوازير الذي يعشقها الملايين، وظلت في قلوب محبيها على رغم من توقفها عن الظهور حتى عادت في الظهور من جديد مؤخرًا، تلك هي النجمة الكبيرة شريهان، التي ولدت يوم 6 ديسمبر عام 1964.

واستطاعت شريهان أن تحقق نجاحا ونجومية كبيرة من خلال أعمالها الفنية التي قدمتها خلال مسيرتها، وكانت تتميز شريهان بتقديم الفوازير الرمضانية، وكانت أكثر شهرة وتميز خلالها، ونقدم لكم من خلال هذه السطور أشهر فوازير شريهان التي جعلتها تحتل مساحة كبيرة بقلوب محبيها:

لا يستطيع أحد ان يتذكر رمضان زمان دون أن يسترجع فوازير شريهان، التي كانت تنتظرها العائلة جميعها لمشاهدتها، وكان أشهرها مجموعة فوازير حول العالم عام 1987، من تأليف الشاعر عبد السلام أمين وإخراج توفيق عبد الحميد.

- وبدأت فوازير ألف ليلة وليلة منذ عام 1985، وعروس البحور، وكان مع إخراج فهمي عبد الحميد وتأليف طاهر أبو فاشا وعبد السلام أمين، والذي ضم عددا من كبار النجوم مثل عمر الحريري، محمود الجندي، زوزو نبيل، رجاء حسين ومحمد توفيق، كما شارك مجموعة من الفنانين ببداية مشوارهم الفني مثل عمرو دياب، مدحت صالح، عمر فتحي ومحمد الحلو.

- وفي عام 1996 ألف ليلة وليله بعنوان وردشان وماندو، وضم الجزء الثاني مجموعة من كبار النجوم منهم عبد الرحمن أبو زهرة، عمر الحريري، مديحة حمدي، زوزو نبيل، جمال إسماعيل ونادية رفيق.

- وفي عام 1988 ألف ليلة وليلة، بعنوان كريمة وحليمة وفاطيمة.

- حاجات ومحتاجات، عام 1994.

يذكر أن شريهان بدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها، حيث درست في طفولتها الرقص التعبيري في العاصمة الفرنسية باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت في بطولة مسلسل "المعجزة" الذي قامت والدتها بإنتاجه لها، وقدمت أيضًا فيلم قطة على نار ونصف دستة أشرار، كما قدمت بعدهما العديد من الأفلام المهمة مثل "خلى بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، الطوق والأسورة، كريستال، عرق البلح".