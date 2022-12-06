الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ارتفاع الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

تشهد البلاد، اليوم الثلاثاء، أجواء مائلة للبرودة فى الصباح الباكر لطيفة نهارًا على شمال البلاد حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما أن الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري التي قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح من (٣:٢ درجات مئوية) خلال الأيام المقبلة.

ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر: 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 18 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى  13 درجة

 

 

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأربعاء 7 ديسمبر: 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 17 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجات

 

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12 درجة

 

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس 8 ديسمبر: 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 18 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 11 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى  14 درجة

 

 درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة 9 ديسمبر: 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 13 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 18 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 11 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 14 درجة.

فيس بوك أجواء مائلة للبرودة القاهرة والوجه البحرى العظمى السواحل الشمالية درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأربعاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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