الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتائج زيارة القوى العاملة لمصنع أسمنت المصريين بسوهاج

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن نتائج زيارة نظمتها مديرية العاملة بمحافظة سوهاج، إلى مصنع أسمنت المصريين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة إلى كافة المديريات بتكثيف نشاطها خاصة في تعزيز علاقات العمل بكافة المنشآت الصناعية بين طرفي "العملية الإنتاجية".

قالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنها تلقت تقريراً من مدير المديرية بسوهاج هشام ابو زيد، أكد خلاله على أنه في إطار توجيهات الوزير، بالتواجد وتكثيف الزيارات الميدانية للمنشأت الصناعية ذات الكثافة العمالية لضمان استقرار الأوضاع والاطمئنان على أحوال العمال، قامت المديرية بزيارة لمصنع أسمنت المصريين بالمنطقة الصناعية بجهينة، بحضور مدير المصنع المهندس أيمن المحتسب، والمهندس وحيد متولي مدير السلامة والصحة المهنية، ومحمد عبد الستار مدير الموارد البشرية .

وجاء في "التقرير" أن لجنة من مسئولي السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل والعمالة غير المنتظمة تفقدت "المصنع"  باعتباره من المنشآت كثيفة العمالة  للاطمئنان على أحوال العاملين وضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وكافة المعايير الصحية والبيئية، وعدم إصابة العمال بالأمراض المهنية. 

وأوضح "التقرير" أن "اللجنة" تأكدت من توافر الضوابط القانونية الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003 بخصوص العمالة الدائمة وضمان تطبيق الحد الأدني للأجور،وعقود العمل، والإجازات والرعاية الصحية والاجتماعية.

وأوضح "التقرير" أن مسؤولي "المديرية" نبهوا على كافة الشركات التي تتعاون مع "المصنع "، سواء كانت في مجال التشغيل والصيانة، أو خدمات الأمن والحراسة ، والنقل ،بسرعة تسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل لديها بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية، واستخراج الكارنيهات اللازمة لها لتستفيد من كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية ومنح الأعياد الواردة في المادة 30 من لائحة تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الصادرة بقرار وزير القوي العاملة، ومتابعة سداد تلك الشركات لالتزاماتها المالية وفق النسب المقررة باللائحة، موضحة أن المصنع يعمل فيه أكثر من 200 عامل منتظم ،بينما يبلغ عدد العمالة غير المنتظمة التي تتعامل مع "المصنع" عن طريق تلك الشركات يصل الى 1500 عامل، جرى تسجيل معظمها في قاعدة بيانات العمالى غير المنتظمة.

واستمعت لجنة القوى العاملة إلى العاملين، الذين أكدوا على حرصهم على مواصلة العمل والإنتاج، ومساندة الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات، معتبرين أنفسهم جنوداً في العمل والإنتاج، وأشادوا بحرص الإدارة على تطبيق الحد الادني للأجور، وصرفها للعمال في مواعيدها، وتوفير بيئة العمل اللائقة، ووسائل النقل المناسبة داخل هذا الصرح الصناعي الكبير الذي يقع بالمنطقة الصناعية بجهينة على مساحة حوالي مليون متر مربع ،بتكلفة استثمارية أكثر من 4 مليار جنيه ،ويوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

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القوى العاملة مديرية العاملة بمحافظة سوهاج مصنع أسمنت المصريين الكثافة العمالية المنطقة الصناعية بجهينة السلامة والصحة المهنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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