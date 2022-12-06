«التصديري للصناعات الكيماوية» ينظم ورشة عمل للتعريف بالجهات الداعمة للقطاع بالإسكندرية

ينظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، ورشة عمل للتعريف بالجهات الداعمة لمصنعي قطاع الصناعات الكيماوية، وذلك يوم 14 ديسمبر الجاري بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع شبكة مراكز خدمات تنمية الأعمال بجمعية رجال ‏أعمال إسكندرية، وجمعية مُستثمري منطقة مرغم الصناعية وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ ‎‏".



و قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن الورشة تهدف للتعريف بالخدمات المقدمة من مختلف الجهات لمصنعي ومصدري الصناعات الكيماوية، بما يساهم في النفاذ لمختلف الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية لتلك الأسواق.

و أوضح أن الورشة تتضمن جلسات تعريفية بخدمات كلا من الغرفة والمجلس التصديري كما تتاح فرصة التسجيل لأول مرة للحصول على الخدمات المدعومة من الوكالة الألمانية، لتحسين فرص التشبيك بين المصنعين والموردين بمراحل سلاسل الإمداد المختلفة وكذلك تقديم الحلول الفنية الخاصة بتوفير الطاقة وتحسين جودة المنتج، كما تتضمن جلسة حوارية لمناقشة أولويات وتحديات الصناعات الكيماوية.

وتتضمن الورشة معرض يضم أكثر من 25 من مقدمي خدمات تنمية الأعمال المختلفة والمتميزة للشركات والمصانع المشاركة ومنها خدمات تقنية، ولوجيستية، وتسويقية، وخدمات خاصة بالفحص والجودة، وخدمات تمويلية وغيرها.

يذكر أن تقريرا صادرا عن الصناعات الكيماوية، قد كشف عن أن تصدرت صادرات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية خلال الـ 9 أشهر الاولى من العام الحالي، لتبلغ نحو 6479 مليون دولار بما يمثل 24% من إجمالي الصادرات المصرية.

وحققت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة معدل نمو بلغت نسبته نحو 31% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث ارتفعت قيمة الصادرات من 4.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2021ـ إلى 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي.