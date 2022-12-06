المصرى يواجه البنك الأهلى فى بداية الأسبوع السادس للدورى الممتاز

يحل فريق البنك الأهلي ضيفا على المصري البورسعيدي في الثالثة إلا ربع عصر اليوم الثلاثاء باستاد السويس الجديد في افتتاح مواجهات الأسبوع السادس للدوري الممتاز.

المباراة هى الأولى للفريقين بعد قيام كل منهما بتغيير جهازه الفني، حيث يتولى طارق سليمان قيادة المصري بشكل مؤقت بعد رحيل إيهاب جلال، ويقود حلمي طولان فريق البنك الأهلي بعد رحيل خالد جلال.

المصري يحتل المركز العاشر برصيد 5 نقاط من الفوز على إنبي بهدفين نظيفين والتعادل مع بيراميدز بدون أهداف ومع الزمالك -2 2 والهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا بثلاثية نظيفة وله مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع مع طلائع الجيش ويسعى الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات والاقتراب من المربع الذهبي.

طارق سليمان المدير الفني للمصري اختار20 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: محمود جاد وأحمد مسعود وعمرو طارق ومحمد دبش وعماد الدين أبوبكر وإسلام أبوسليمة وكريم العراقي وعمرو السعداوي وفريد شوقي وعمرو موسى وإيزي إيميكا ومحمد عبد اللطيف جريندو ومحمد عنتر وأحمد الشيخ وإلياس الجلاصي وحسن علي وأنتوني كبوتو وفرانك أتوجا وعمرو مرعي ومروان حمدي.

وشهدت القائمة غياب حسين السيد للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية والجزائري عبد الرحيم دغموم للإصابة بجزع في الرباط الداخلي والصليبي الأمامي.

في المقابل يحتل البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 5 نقاط من الفوز على سيراميكا كليوباترا 3-1 والتعادل مع فاركو وسموحة بنتيجة واحدة 1-1 وهزيمتين متتاليتين أمام بيراميدز بهدفين نظيفين وانبي 3-2 ويسعى الفريق للخروج من النفق المظلم والعودة للانتصارات.

ويفتقد البنك الأهلي جهود محمود الجزار وناصر منسي بسبب الإيقاف بعد طردهما في المباراة الأخيرة أمام انبي بينما يعود أحمد ياسين بعد انتهاء إيقافه.

يدير المباراة نادر قمر الدولة ويساعده سمير جمال ومحمود عبد السميع ومعهم محمود رشدي حكما رابعا وسيد شعبان حكم فيديو وأسامة عبد اللطيف مساعد حكم فيديو.