الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس ربة لاتهامها بافتعال حريق للاستيلاء على مبلغ مالى خاص بوالد زوجها بالبحيرة

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل

قرر المستشار عبد الرحمن إيهاب وكيل النائب العام بنيابة الدلنجات الجزئية بمحافظة البحيرة، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، أمانة سر حسن ياسين حبس ربة منزل أربعة أيام على ذمة التحقيقات ، وذلك على خلفية اتهامها، من قبل والد زوجها ونجليه أحدهم زوج المتهمة ،بافتعال حريق داخل المنزل من أجل الاستيلاء على مبلغ مالى ،كان قد استأمنها عليه والد زوجها.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد عمرو هندى مأمور مركز شرطة الدلنجات ، يفيد بوقوع حريق بمنزل بقرية الغزالي التابعة لدائرة المركز ، وتم السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية ، وعقب ذلك قام صاحب المنزل، باتهام زوجة نجلة بافتعال الحريق من أجل الاستلاء على مبلغ كبير من المال كان قد استأمنها عليه قبل الحريق، وأيده فى أقوال نجيله أحدهم زوجى المتهمة والذى قام بتطليقها ، بس تلك الواقعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبسؤلها أنكرت اتهام والد زوجها وزوجها وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لها في الموعد القانوني.

 

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة أمس إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود وتم نقل جميع المصابين لمستشفى إيتاى البارود بمحافظة البحيرة لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعى بدائرة المركز.

أجهزة الأمنية 4 أيام الحماية المدنية النيابة العام دكتور أحمد محافظة البحيرة مستشفى إيتاى البارود وكيل النائب العام

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