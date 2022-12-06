وفاء السيد: «حسن ومرقص» ترك بصمة كبيرة لدى الجمهور

قالت الفنانة وفاء السيد، إنها قامت بعمل أدوار فنية مختلفة، ولكنها تفضل بعض الأدوار بصورة كبيرة ومختلفة، مثل دورها في فيلم حسن ومرقص، مشيرة إلى أن هذا الفيلم ترك بصمة كبيرة لدى الجمهور المصري والعربي.

وأكدت الفنانة وفاء السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها تحرص كل الحرص على إخراج الشخصية كما ينبغي أن تكون، ولهذا تقوم بعمل تعديل في ملامح وجهها وجسدها وثيابها بما يناسب هذا الدور ويخدمه.

وأضافت في حديثها، أنها حاصلة على ليسانس آداب قسم مسرح، مشيرة إلى أنها في الجامعة كانت تقوم بعمل أدوار تراجيدية، وحصلت على جائزة الممثلة الأولى جامعات من قبل.