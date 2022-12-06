أيمن الرقب يكشف أسباب تجديد واشنطن دعمها لحل الدولتين

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن تصريح أنتوني بلينكن، وزير خارجية أمريكا، بتجديد التزام واشنطن بدعم حل الدولتين، يأتي في إطار طمأنة الجانب الفلسطيني والدول العربية خاصة الأردن التي تتحرك مع جمهورية مصر العربية لوضع حد لتهور الجانب الإسرائيلي، خاصة مع تعهد نتينياهو بعدم السماح بقيام دولة فلسطينية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن تعهد نتينياهو بعدم السماح بقيام دولة فلسطينية وتعهده باستمرار اقتحامات المسجد الأقصى، وهدم المسجد الأقصى، يتعارض مع الرؤى الأمريكية التي تدعم حل الدولتين، لافتًا إلى أنه تم الحديث عن رغبة الولايات المتحدة بعقد مؤتمر دولي للسلام، وهو يذكرنا بمحاولة فرنسا عقد مؤتمر دولي للسلام في 2016، شارك فيه 72 دولة، وفشل.