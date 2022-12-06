الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أيمن الرقب يكشف أسباب تجديد واشنطن دعمها لحل الدولتين

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن تصريح أنتوني بلينكن، وزير خارجية أمريكا، بتجديد التزام واشنطن بدعم حل الدولتين، يأتي في إطار طمأنة الجانب الفلسطيني والدول العربية خاصة الأردن التي تتحرك مع جمهورية مصر العربية لوضع حد لتهور الجانب الإسرائيلي، خاصة مع تعهد نتينياهو بعدم السماح بقيام دولة فلسطينية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن تعهد نتينياهو بعدم السماح بقيام دولة فلسطينية وتعهده  باستمرار اقتحامات المسجد الأقصى، وهدم المسجد الأقصى، يتعارض مع الرؤى الأمريكية التي تدعم حل الدولتين، لافتًا إلى أنه تم الحديث عن رغبة الولايات المتحدة بعقد مؤتمر دولي للسلام، وهو يذكرنا بمحاولة فرنسا عقد مؤتمر دولي للسلام في 2016، شارك فيه 72 دولة، وفشل.

استاذ العلوم السياسية اقتحامات المسجد الأقصى أستاذ العلوم الجانب الفلسطينى العلوم السياسية القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

مراسلة «القاهرة الإخبارية»: 15 إصابة فى مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

الصحة: ليس لدينا ظاهرة الأدوية المغشوشة (فيديو)

محمد فؤاد: الرئيس السيسى بيخاف ربنا ولازم نحبه (فيديو)

محمد فؤاد يكشف عن مفاجأة لأهالى الإسكندرية فى ألبومه الجديد

محافظ الإسكندرية: محور أبوذكرى سهّل التواصل بين عروس المتوسط والساحل الشمالى

محافظ الإسكندرية: تطوير ميدان محطة مصر فخر لكل المصريين

رمضان عبدالمعز: المؤمن لا يأكل حرامًا أبدًا وهذا جزاء سارق المال العام

أسباب عودة دور البرد سريعًا.. وتحذير من المضادات الحيوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

وزير الصحة الأسبق يكشف جهود الدولة لتوفير رعاية صحية شاملة للمواطن

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 6-12-2022

ضبط مصنع شيكولاتة بدون ترخيص فى البحيرة

أيمن الرقب يكشف أسباب تجديد واشنطن دعمها لحل الدولتين

حسن الرداد يتحدث عن سمير غانم ودلال عبدالعزيز وقصة غرفة المستشفى

مستشار الأمن الأمريكى فى عهد ترامب يعلن نيته الترشح للرئاسة عام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟