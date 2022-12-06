نائب محافظ الوادى الجديد تشارك بفعاليات معرض «فوود أفريكا»

شاركت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بفعاليات المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" للصناعات الغذائية فى دورته السابعة، إلى جانب معرض" باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولفيف من السفراء وأعضاء مجلس النواب.

وتفقدت أجنحة المعرض الذي يضم عارضين من ٣٢ دولة و٧٠٠ شركة من مختلف الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، بمشاركة أحد شركات منتجات التمور بالمحافظة، مؤكدة على أهمية المشاركة بمثل هذه المعارض لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام منتجات المحافظة.

كما أشارت مجدي إلى أنه تم التنسيق مع مسئولي إتحاد الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للمنتجات الزراعية، لتأهيل مصانع الحاصلات الزراعية بالمحافظة، وتقديم الدعم الفني في مجال التوافق مع الأكواد العالمية في مجال التصدير والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي سياق آخر التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، مع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك على هامش اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في إطار خطة المحافظة لتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد الزملوط أن اللقاء تناول تذليل كافة الإجراءات لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية بالمحافظة، وحل أي نزاعات قد تنشأ دون اللجوء لإجراءات التقاضي، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الجادة.

كما ناقشا تفعيل محكمة الفرافرة مع بداية العام القادم ٢٠٢٣، تخفيفًا عن المواطنين في إجراءات التقاضي، وسرعه الإنتهاء من الإنشاءات بمقرات مجمع المحاكم والنيابة الملحقة بمجمع المصالح الحكومية المميكن.

وأعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد موافقة وزارة التعليم العالي على إنشاء أول جامعة خاصة بالوادي الجديد لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة وتشجيع خطة الجذب السكاني.

جاء ذلك خلال لقاءه الدكتور محمد عمر رئيس مجلس أمناء الجامعة، بحضور المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم الجامعي والتوسع في إنشاء الجامعات الجديدة.