الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حسن الرداد يكشف تفاصيل بداياته الفنية

الفنان حسن الرداد
الفنان حسن الرداد

كشف الفنان حسن الرداد، تفاصيل عن بداياته الفنية منذ التحاقه بمعهد فنون مسرحية، والخبرات التي اكتسبها من خلال الدراسة.

 

قدمت شخصيات كثيرة على المسرح بالمعهد

وقال الرداد خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc": "لما جيت أمثل دخلت معهد فنون مسرحية عملت شخصيات عالمية كثيرة في الأدب العالمي على المسرح، وهو مجال حلو للممثل لمعرفة أفضل الأعمال".

 

وأضاف: "درست تجارب النجوم الكبار، وشوفت إن فيه بعض النجوم تميزو بنوعية واحدة مثل الكوميدي أو الأكشن، وعندما غيروا الناس لم تتقبل التغيير".

 

وتابع: "اشتغلت وأنا في أولى معهد وجربت كل حاجة وكنت عايز أكون شخصيات مختلفة"، مشيرًا إلى أن مشكلة الفنان عند نجاحه في الكوميدي يجد كل الأدوار التي تعرض عليه كوميدية وكذلك الرومانسية، وأنه لا يحب حصره في أدوار معينة.

حسن الرداد المعهد شخصيات حصر أدوار معينة المسرح الخبرات الكوميدي

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