الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالاتفاق بين الجيش والمدنيين فى السودان

أنطونيو جويتريش
أنطونيو جويتريش

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء الاثنين، بتوقيع أول اتفاق بين القادة العسكريين والمدنيين في السودان، معربًا عن أمله في أن "يفتح الطريق" أمام انتقال البلاد إلى سلطة مدنية.

 

وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك في بيان: "إن جوتيريش يرحب بتوقيع اتفاق اطار بين القوى السياسية المدنية والجيش في السودان".

 

وأضاف: "هو يأمل أن يفتح ذلك الطريق أمام عودة إلى انتقال يقوده المدنيون في البلاد".

 

وتابع: أن الأمين العام "يدعو كل الأطراف السودانية إلى العمل دون تأخير على المرحلة المقبلة من العملية الانتقالية للاستجابة للمشاكل المتبقية بهدف التوصل الى اتفاق دائم وجامع سياسيا".

 

وكرر دعم الأمم المتحدة "لتطلعات الشعب السوداني للديموقراطية والسلام والتنمية المستدامة".

 

وقد وقع الجيش السوداني والقادة المدنيون اتفاقا، اليوم الاثنين، يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء أزمة سياسية مصحوبة بأخري اقتصادية تعصفان بالبلاد.

 

وقال ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، إن توقيع الاتفاق هو "نتاج جهود متواصلة قامت بها الأطراف السودانية على مدى العام المنقضي لإيجاد حل للأزمة السياسية والعودة الى النظام الدستوري".

 

ورحبت الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة والإمارات والسعودية بتوقيع الاتفاق واعتبرت في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية "أنها خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنيين وتحديد ترتيبات دستورية لتوجيه السودان خلال فترة انتقالية تفضي إلى انتخابات".

 

كما رحب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتوقيع اليوم، على الاتفاق السياسى الإطاري في السودان الذي يتضمن توافقًا حول عدد من هياكل السلطة الانتقالية كخطوة نحو تحقيق الوفاق الوطنى السودانى المنشود، مؤكدًا التزام الجامعة الكامل بدعم كل الجهود الوطنية التي تحقق تطلعات الشعب السودانى في إرساء قيم الدولة الحديثة والرشيدة، وتحقيق الاستقرار.

 

ووقع الاتفاق البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو والعديد من القادة المدنيين وخصوصا من قوى الحرية والتغيير وهي الفصيل المدني الرئيسي في البلاد.

​أنطونيو جوتيريش الاتفاق السياسي الإطاري السودان ترحيب المكون العسكري المكون المدني

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وائل لطفي

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